غضنفرآبادی: راهپیمایی اربعین فرصتی مهم برای حمایت از مردم غزه است

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین فرصتی بی‌نظیر برای رساندن پیام مظلومیت مردم غزه به جهانیان است، اظهار کرد: این تجمع عظیم و مردمی با حضور گسترده از اقشار مختلف، می‌تواند صدای مظلومیت مردم غزه را به گوش جهانیان برساند.

غضنفرآبادی با اشاره به عظمت راهپیمایی اربعین، گفت: مراسم اربعین یک همایش بزرگ و نماد اقتدار و اتحاد امت اسلامی است. این مراسم، نماد حمایت از مظلوم و مقابله با ظلم است و هر سال باید باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود تا پیام امام حسین (ع) به جهانیان منتقل شود.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: امسال، اهمیت مراسم اربعین بیش از همیشه است، چرا که مردم مظلوم غزه درگیر جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی هستند و ما باید این مراسم را فرصتی برای حمایت از آنها و محکوم کردن این جنایات قرار دهیم.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم اربعین، نشان‌دهنده انسجام و همبستگی مسلمانان است که در مقابل ظلم و تجاوز ایستاده‌اند و پیام روشن حمایت از عدالت و حقوق بشر را به دنیا ارسال می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری امت اسلامی، گفت: امت اسلامی فهیم و آگاه است و این حضور باشکوه، گواه بر این است که ما نمی‌توانیم ظلم و جنایت را تحمل کنیم و در کنار مظلومان خواهیم ایستاد. امیدوارم مراسم باشکوه اربعین امسال، هم پیام امام حسین (ع) را زنده نگه دارد و هم صدای مظلومان فلسطین و غزه را به گوش جهانیان برساند.