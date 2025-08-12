اطلاعیه دعوت به حضور پرشور در راهپیمایی معنوی جاماندگان اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از همه آحاد ملت شریف ایران اسلامی برای حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی معنوی جاماندگان اربعین حسینی (ع) دعوت کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

اربعین حسینی، روز تجدید عهد با مکتب سرخ عاشورا و جلوه‌گاه عزم و اراده ملت‌های عدالت‌خواه است. این مناسبت نورانی، فرصتی است تا همه آنانی که توفیق حضور در پیاده‌روی باشکوه کربلا را نیافته‌اند، با گام‌هایی آکنده از عشق و اخلاص در «راهپیمایی جاماندگان اربعین» شرکت کنند و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه‌السلام ابراز نمایند.

این پیاده‌روی، علاوه بر نمادی از وفاداری به راه آزادگی و حق‌طلبی، فریادی رسا علیه ظلم و جور است؛ ظلمی که در جنایات بی‌رحمانه رژیم کودک‌کش و وحشی صهیونیستی با حمایت‌های همه جانبه آمریکا علیه مردم بی‌دفاع غزه به اوج رسیده است. یاد شهدای پرافتخار ایران اسلامی بویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در این مراسم، چراغ هدایتگر ماست تا با وحدت و همدلی، در برابر استکبار جهانی ایستادگی کنیم و پیام آزادی و مقاومت را فریاد زنیم.

شرکت‌کنندگان این مراسم معنوی در سراسر کشور، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام حسین علیه‌السلام، با همت جمع‌آوری کمک‌های مردمی، گامی عملی در جهت حمایت از مردم مظلوم و مقاوم غزه برداشته و پیوندی مستحکم میان همه آزادگان جهان برقرار خواهند ساخت.

مراسم «راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی» در سراسر کشور برگزار می‌شود و در تهران، بعد از نماز صبح روز اربعین پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴، با قرائت زیارت اربعین در میدان آئینی امام حسین علیه‌السلام آغاز و تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام، قبله تهران ادامه خواهد داشت. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از همه آحاد ملت شریف ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با حضوری گسترده و پرشور در این اجتماع عظیم، بار دیگر وفاداری خود را به فرهنگ مقاومت، عدالت‌خواهی و دفاع از مظلومان جهان به نمایش بگذارند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی