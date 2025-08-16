راهپیمایی اربعین ظرفیت مهمی برای اعلام موجودیت شیعه در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تحت عنوان «قرار هر ساله اربعین»، نوشت: «اجتماع میلیونی که هر ساله همزمان با اربعین حسینی در کربلا رقم می‌خورد، تجربه فشرده‌ای از زیست جهان دینی به معنای مجموعه‌ای از باورها و آگاهی‌های جمعی است که تفسیر مشترک ملت‌ها را از جهان اجتماعی می‌سازد و عقلانیت جمعی آن‌ها را صورت‌بندی و کنش‌ها و واکنش‌ها را معنادار می‌کند.

پیاده‌روی اربعین توانسته بحث قدرت سازی جمعی را که برای جهان اسلام یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود، به منصه ظهور برساند. پدیده‌ای منحصر به فرد که در زیست جهان دنیای مدرن به دلیل اینکه نقطه کانونی مدرنیته مفهوم فردگرایی بر مبنای عقلانیت ابزاری و فایده‌گرایی است، قابل فهم و ادراک نیست.

از سوی دیگر اربعین حسینی صحنه تجلی عاطفی، ایمانی، معرفتی و سیاسی بین امت و امام شهید است که پرقدرت‌ترین رسانه برای ترویج و تبلیغ زیست جهان دینی در دنیای خسته از فردگرایی است. در واقع این راهپیمایی خودش در حکم رسانه ظرفیت مهمی برای اعلام موجودیت شیعه برای افکار عمومی جهانی است.»