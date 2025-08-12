به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده، رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران، از آغاز تمهیدات ویژه مراسم جاماندگان اربعین از شب گذشته خبر داد و اظهار داشت: با توجه به بازگشت زودهنگام زائران از سفر اربعین، پیش‌بینی می‌شود مراسم امسال با شکوهی افزون‌تر، استقبال گسترده‌تر و خدماتی فراگیرتر در سطح شهر تهران برگزار شود.

وی با اشاره به تدارکات انجام‌شده توسط سازمان فرهنگی هنری، سازمان زیباسازی و مناطق معین ستاد جاماندگان، افزود: با توجه به اجرای زودهنگام این مراسم، ضروری است خدمات شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف با کیفیتی بالاتر و گستره‌ای وسیع‌تر ارائه شود تا بتوانیم پاسخ‌گوی نیازهای عزیزانی باشیم که از حضور در پیاده‌روی اربعین بازمانده‌اند.

توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: در همین راستا، امروز جلسه‌ای با حضور شهردار تهران و اعضای ستاد جاماندگان برگزار شد و گزارش عملکرد واحدهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود این رویداد بزرگ در پایتخت با عظمت، شکوه، ایمنی و سلامت کامل برگزار خواهد شد.

پایتخت آماده برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی است

رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران با تأکید بر عزم جدی مدیریت شهری برای حضور فعال و اثربخش در این رویداد عظیم، تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرداری تهران اعم از خدماتی، فرهنگی، عمرانی و لجستیکی به‌صورت منسجم و هماهنگ در مسیر خدمت‌رسانی به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) به کار گرفته شده‌اند تا تجربه‌ای همراه با آرامش، امنیت و کرامت برای آنان رقم بخورد.

ادامه خدمت‌رسانی به زائران در کاظمین

وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی شهر کاظمین در مسیر پیاده‌روی اربعین و نقش ویژه خیمه فرهنگی «محبان‌الرضا»، اظهار داشت: این مجموعه نه‌تنها مأموریت اسکان و پذیرایی روزانه هزاران زائر را بر عهده دارد، بلکه به‌عنوان یک پایگاه فرهنگی، محل برگزاری آئین‌های معنوی، نشست‌های قرآنی و تقویت همبستگی میان زائران از ملیت‌های مختلف نیز ایفای نقش می‌کند.

توکلی‌زاده با تأکید بر استمرار خدمت‌رسانی فراتر از ایام اوج حضور زائران، افزود: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که ارائه خدمات تا سه روز پس از اربعین ادامه یابد تا در بازگشت زائران نیز همراه و پشتیبان آنان باشیم.

در پایان، رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران با قدردانی از تلاش‌های نیروهای جهادی و خادمان قرارگاه کاظمین، اظهار داشت: این خدمت‌رسانی‌ها جلوه‌ای از همبستگی دینی و اجتماعی ملت ایران و عراق است و تلاش داریم با تلفیق کارآمدی مدیریتی و معنویت حسینی، الگویی پایدار از میزبانی شایسته را ارائه کنیم.