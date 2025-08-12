  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

استفاده از ظرفیت‌های شهرداری تهران برای خدمت به جاماندگان اربعین

رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران گفت: تمامی ظرفیت‌های شهرداری تهران به‌صورت منسجم در مسیر خدمت‌رسانی به زائران در مراسم جاماندگان اربعین حسینی، به کار گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده، رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران، از آغاز تمهیدات ویژه مراسم جاماندگان اربعین از شب گذشته خبر داد و اظهار داشت: با توجه به بازگشت زودهنگام زائران از سفر اربعین، پیش‌بینی می‌شود مراسم امسال با شکوهی افزون‌تر، استقبال گسترده‌تر و خدماتی فراگیرتر در سطح شهر تهران برگزار شود.

وی با اشاره به تدارکات انجام‌شده توسط سازمان فرهنگی هنری، سازمان زیباسازی و مناطق معین ستاد جاماندگان، افزود: با توجه به اجرای زودهنگام این مراسم، ضروری است خدمات شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف با کیفیتی بالاتر و گستره‌ای وسیع‌تر ارائه شود تا بتوانیم پاسخ‌گوی نیازهای عزیزانی باشیم که از حضور در پیاده‌روی اربعین بازمانده‌اند.

توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: در همین راستا، امروز جلسه‌ای با حضور شهردار تهران و اعضای ستاد جاماندگان برگزار شد و گزارش عملکرد واحدهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود این رویداد بزرگ در پایتخت با عظمت، شکوه، ایمنی و سلامت کامل برگزار خواهد شد.

پایتخت آماده برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی است
رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران با تأکید بر عزم جدی مدیریت شهری برای حضور فعال و اثربخش در این رویداد عظیم، تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرداری تهران اعم از خدماتی، فرهنگی، عمرانی و لجستیکی به‌صورت منسجم و هماهنگ در مسیر خدمت‌رسانی به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) به کار گرفته شده‌اند تا تجربه‌ای همراه با آرامش، امنیت و کرامت برای آنان رقم بخورد.

ادامه خدمت‌رسانی به زائران در کاظمین

وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی شهر کاظمین در مسیر پیاده‌روی اربعین و نقش ویژه خیمه فرهنگی «محبان‌الرضا»، اظهار داشت: این مجموعه نه‌تنها مأموریت اسکان و پذیرایی روزانه هزاران زائر را بر عهده دارد، بلکه به‌عنوان یک پایگاه فرهنگی، محل برگزاری آئین‌های معنوی، نشست‌های قرآنی و تقویت همبستگی میان زائران از ملیت‌های مختلف نیز ایفای نقش می‌کند.

توکلی‌زاده با تأکید بر استمرار خدمت‌رسانی فراتر از ایام اوج حضور زائران، افزود: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که ارائه خدمات تا سه روز پس از اربعین ادامه یابد تا در بازگشت زائران نیز همراه و پشتیبان آنان باشیم.

در پایان، رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران با قدردانی از تلاش‌های نیروهای جهادی و خادمان قرارگاه کاظمین، اظهار داشت: این خدمت‌رسانی‌ها جلوه‌ای از همبستگی دینی و اجتماعی ملت ایران و عراق است و تلاش داریم با تلفیق کارآمدی مدیریتی و معنویت حسینی، الگویی پایدار از میزبانی شایسته را ارائه کنیم.

