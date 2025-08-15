به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک تهران و رئیس قرارگاه مرزی شلمچه در ستاد اربعین حسینی گفت: موکب محبان الرضا (ع) در دو بخش خواهران و برادران روزانه خدمات متنوعی را به زائرین ارائه داد و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله تعزیه‌خوانی، عزاداری آبادانی، قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) و … مورد استقبال زوار قرار گرفت.

وی با اشاره به استقرار یک ماهه نیروهای منطقه یک و خدمات رسانی به زائرین در موکب افزود: در کنار برنامه‌های فرهنگی، خادمین به توزیع غذای گرم، آب، نوشیدنی و دیگر اقلام می‌پرداختند و نظافت مستمر فضای موکب، سرویس‌ها هر روز انجام و مسیر میدان مقاومت خرمشهر، پایانه مرزی و حدود دو کیلومتر در خاک عراق و پارکینگ شلمچه با حضور نیروهای خدماتی مستمر پاکسازی می‌شود.