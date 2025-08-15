  1. جامعه
پذیرایی روزانه دو تا سه هزار زائر در موکب محبان‌الرضا مرز شلمچه

شهردار منطقه یک تهران از پذیرایی روزانه دو تا سه هزار زائر در موکب محبان‌الرضا مرز شلمچه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک تهران و رئیس قرارگاه مرزی شلمچه در ستاد اربعین حسینی گفت: موکب محبان الرضا (ع) در دو بخش خواهران و برادران روزانه خدمات متنوعی را به زائرین ارائه داد و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله تعزیه‌خوانی، عزاداری آبادانی، قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) و … مورد استقبال زوار قرار گرفت.

وی با اشاره به استقرار یک ماهه نیروهای منطقه یک و خدمات رسانی به زائرین در موکب افزود: در کنار برنامه‌های فرهنگی، خادمین به توزیع غذای گرم، آب، نوشیدنی و دیگر اقلام می‌پرداختند و نظافت مستمر فضای موکب، سرویس‌ها هر روز انجام و مسیر میدان مقاومت خرمشهر، پایانه مرزی و حدود دو کیلومتر در خاک عراق و پارکینگ شلمچه با حضور نیروهای خدماتی مستمر پاکسازی می‌شود.

