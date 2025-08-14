امنیت مراسم جاماندگان اربعین در تهران به طور کامل تأمین شده است

سردار عباسعلی محمدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در قبله تهران، گفت: امسال این مراسم را در حالی برگزار می‌کنیم که جای بسیاری از عزیزانمان از جمله شهدای دفاع مقدس خالی است، شهدایی که در ۱۲ روز دفاع جان خود را فدا کردند.

وی افزود: امسال با وجود غیبت این عزیزان، سیل جمعیت نسبت به سال‌های گذشته بسیار چشمگیر است و این موضوع موجب دلگرمی و امیدواری ما شده است، مردم به نیابت از شهدا در این مسیر معنوی گام برمی‌دارند و ما افتخار می‌کنیم که مسئولیت تأمین امنیت آنها را بر عهده داریم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: وظیفه تأمین امنیت تهران بزرگ و شهرری را بر عهده داریم و ان‌شاءالله با رضایت مردم و حفظ امنیت کامل، مراسم تا پایان به بهترین شکل برگزار خواهد شد.