ترویج فرهنگ اربعینی و سبک زندگی حسینی مأموریت بسیج شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، با حضور در موکب حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام در عمود ۷۰۷، از بخش‌های مختلف این موکب بازدید و با خادمان سیدالشهدا دیدار کرد.

وی در حاشیه این بازدید، ضمن ابراز خرسندی از شکوه حضور زائران در این موکب، گفت: خادمان موکب حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) با تمام توان و اخلاص، خدمت به زائران حسینی را به نمایش گذاشته‌اند و این حال خوش خادمی، در بدنه شهرداری تهران و میان نیروهای بسیجی شهرداری تهران به‌خوبی جاری است.

توکلی‌زاده با قدردانی از فرماندهی و مجموعه سازمان بسیج شهرداری تهران، این تلاش‌ها را فراتر از یک خدمت مقطعی دانست و افزود: سازمان بسیج با ترویج روحیه ایثار و خدمت، فرهنگ عمومی خدمتگزاری را در بدنه شهرداری نهادینه کرده و اکندن در هنگامه اربعین، جلوه‌ای ویژه از این فرهنگ را به نمایش می‌گذارد.

وی تصریح کرد: این سرمایه معنوی باید هر سال گسترده‌تر شود تا شاهد کیفیت‌بخشی و اثرگذاری بیشتری در ترویج فرهنگ اربعینی و سبک زندگی حسینی باشیم.