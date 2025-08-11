به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شهرابی منطقه ۱۴ تهران با بیان اینکه این مراسم باشکوه ۲۳ مردادماه با شعار «انا علی عهد» از ساعت ۴ صبح تا نماز ظهر در خیابان ۱۷ شهریور برگزار خواهد شد، گفت: تیمهای شهری منطقه ۱۴ با بسیج امکانات و نیروها، تمهیدات ویژهای را برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این رویداد معنوی و خدمترسانی شایسته به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) اندیشیدهاست.
از موکبها و پردیسهای فرهنگی تا غرفهای برای مادر و نوزادان
شهرابی با اشاره به اینکه شهردار منطقه ۱۴ با همکاری حوزههای مختلف شهری، اقدامات وسیعی را برای آمادهسازی مسیر پیادهروی انجام داده است، افزود: در طول مسیر پیادهروی، دهها موکب فرهنگی و خدماتی و بیش از ۷۰ موکب مردمی برپا خواهد شد. دو پردیس بزرگ فرهنگی همراه با برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و اجتماعی بر روی ۶ استیج در طول مسیر اجرا خواهد شد.
به گفته شهرابی علاوه بر اجرای برنامههای متعدد مذهبی منطقه که شروع آن از ناحیه یک در میدان شهدا خواهد بود، نماز جماعت نیز در طول مسیر و در موکبهای تعیین شده برگزار خواهد شد تا زائران بتوانند فریضه دینی خود را به جا آورند.
غرفه سلامت مادران و کودک در پلازای امیرکبیر محدوده منطقه ۱۴ همچنین غرفه گمشدگان نیز برپا خواهد شد که به طور ویژه برای خدمترسانی به مادران جوان و کودکانشان در نظر گرفته شده است.
تدابیر ترافیکی و امنیتی در ۴۱ معبر
سه پهنه و نقاط اصلی میزبان جاماندگان حسینی (ع) روز اربعین در منطقه ۱۴، پلازای امیرکبیر، خیابان ۱۷ شهریور محدوده خیابان سعیدی و دروازه دولاب تا میدان خراسان تعیین شده است.
شهردار منطقه ۱۴ با تاکید بر برنامهریزی برای اتخاذ تمهیدات ترافیکی جهت روانسازی ترافیک و افزایش ضریب ایمنی عابران گفت: معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه با همکاری پلیس راهور و معاونین ترافیک مناطق همجوار، تمهیدات ویژهای برای روانسازی ترافیک و افزایش ضریب ایمنی عابران در ۴۱ معبر نظر گرفته است.
وی ادامه داد: حاشیه بزرگراه محلاتی برای دسترسی بهتر و پارک خودروهای شهروندان نیز تعبیه شده است.
وی از همکاری حوزه راهور جهت محدودیت تردد کلیه وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت در طول مسیر راهپیمایی و کلیه مسیرهای منتهی از صبح اربعین خبر داد.
استقرار تیم مدیریت بحران، آتش نشانی، اورژانس و سایر نهادهای خدمترسان و امنیتی فراجا از ۲۴ ساعت پیش از اجرای مراسم به منظور تأمین امنیت و ایمنی شهروندان و حاضران از موارد مورد اشاره شهرابی است که به گفته وی در تعامل با تمامی شهرداریهای متولی و نهادهای خدمترسان در این مسیر پیادهروی که تا حرم حضرت عبدالعظیم (ع) ادامه دارد، انجام میشود.
بسیج تیمهای شهری برای میزبانی از جاماندگان اربعین حسینی
شهردار منطقه ۱۴ همچنین گفت: تیم خدمات شهری منطقه ۱۴ بسیج شدند تا با اجرای طرح نگهداشت، نظافت، شستشوی معابر، مخازن، علائم و تابلوهای ترافیکی، و سایر فعالیتها، این مسیر را برای حضور دلدادگان حسینی آماده سازند. خدمت رسانی که ظرف ۷۲ ساعت آینده در مسیر تعیین شده در محور ۱۷ شهریور برای رضایت زائران در کنار سایر فعالیتهای فرهنگی و مذهبی برنامهریزی شده و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.
اداره زیباسازی منطقه نیز با اقداماتی نظیر رنگآمیزی کافوها، المانهای شهری و ترافیکی، و اجرای پوشانندهها، مسیر پیادهروی را زیباتر و مناسبتر کرده است. همچنین، نصب بنرهای داربستی نصب اسپیس و داربست و اکران تخته پرچم نما، از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش است.
لازم به ذکر است؛ جلسات هماهنگی جاماندگان اربعین حسینی با حضور شهردار، مدیران و نیروهای شهری، نهادهای خدماترسان، پلیس راهور، سرکلانتری و انتظامی، آتشنشانی، مدیریت بحران و سپاه، سازمان فرهنگی هنری، کمیتههای مردمی و سایر نهادهای خدمترسان در منطقه ۱۴ برگزار شده است تا از هماهنگی کامل و ارائه بهترین خدمات به زائران اطمینان حاصل شود.
