پردیس فرهنگی منطقه ۱۴ میزبان جاماندگان اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام سوگواری اربعین حسینی، پردیس فرهنگی منطقه ۱۴ تهران در روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح میزبان هزاران شهروند پایتخت در پیادهروی جاماندگان اربعین خواهد بود.
این مراسم در میدان شوش برگزار میشود و با حضور قاریان، مداحان و شاعران مطرح کشور همراه خواهد بود. از جمله برنامههای این مراسم میتوان به قرائت قرآن توسط استاد مهدی عادلی، اجرای مدیحهسرایی احمد اکبرنژاد، کربلایی محسن عراقی و امیر طلا جوران، و شعرخوانی مجید تال اشاره کرد.
همچنین گروههای هنری تعزیهخوانی و مداحی و گروههای سرود از جمله نجوم، الفق، فادیاریقی، مهرسوگند و هاتف در این آئین برنامه اجرا خواهند کرد.
شهرداری منطقه ۱۴ با برپایی این برنامه فرهنگی-مذهبی، هدف خود را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فراهم کردن فضایی معنوی برای حضور شهروندان در ایام اربعین اعلام کرده است.
شهروندان علاقهمند میتوانند با حضور در میدان شوش، در این آئین معنوی شرکت کرده و از برنامههای فرهنگی و مذهبی استیج معاونت امور اجتماعی و فرهنگی دارالمومنین تهران بهرهمند شوند.
