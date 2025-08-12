اعزام کاروان اربعین حسینی از روستای قالهر دلیجان به قم

سید احمد رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت و جایگاه ویژه برگزاری آئین‌های اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین، نماد وحدت، همدلی و عشق به امام حسین (ع) است و هر ساله با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و سنتی، موجب زنده نگه داشتن هدف و یاد قیام کربلا در جامعه است.

وی افزود: به همین مناسبت، مراسم جاماندگان اربعین حسینی در سطح شهرستان دلیجان برگزار خواهد شد و این مراسم در روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۶ تا ۹ صبح، در محل بوم‌گردی «سرای دیلیگن» برگزار می‌شود که شامل آئین سنتی مذهبی چاووش‌خوانی با حضور چاووش‌خوانان برجسته شهرستان خواهد بود.

وی ادامه داد: آئین چاووشی خوانی که از سنت‌های کهن مذهبی منطقه به شمار می‌رود، با هدف یادآوری شور و شوق زائران حسینی و ترویج فرهنگ عاشورایی اجرا می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلیجان ادامه داد: در شب اربعین حسینی نیز برنامه‌های فرهنگی متنوعی پیش‌بینی شده است که از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برپایی «سقاخانه» توسط هنرمندان جوان و نوجوان اشاره کرد که با همکاری آموزش و پرورش شهرستان دلیجان در محل مجتمع فرهنگی غدیر برپا خواهد شد و این اقدام نمادین، علاوه بر ایجاد فضای معنوی، فرصتی برای نمایش خلاقیت‌های هنری نوجوانان و جوانان در خدمت به فرهنگ عاشورایی فراهم می‌کند.

وی از اعزام یک‌هزار نفر از اهالی روستای قالهر در قالب کاروان اربعین حسینی به حرم مطهر حضرت معصومه (س) در شهر مقدس قم خبر داد و گفت: این کاروان در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه (فردا) ساعت ۱۷، با همکاری کانون فرهنگی هنری صاحب‌الزمان مسجد جامع و هیئت امنای حضرت ابوالفضل (ع) راهی قم خواهند شد تا در مراسم باشکوه اربعین شرکت کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلیجان تصریح کرد: هدف از این برنامه‌ها، تقویت روحیه معنوی، حفظ سنت‌های مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان است تا پیام اربعین، که همان آزادگی، حق‌طلبی و مقاومت در برابر ظلم است، برای همیشه در جامعه زنده بماند.