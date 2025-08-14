سرزمین آفتاب در اربعین حسینی به سوگ نشست؛ ۱۲ کیلومتر دلدادگی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با اربعین حسینی مردم ولایتمدار دیار آفتاب از شب‌گذشته تا کنون در شهرها و روستاهای مختلف با برپایی مراسم عزاداری مساجد، تکایا و محافل فرهنگی، ارادت خالصانه خود را با به سرور و سالار شهیدان (ع) نشان دادند.

همزمان با اربعین حسینی، جلوه‌ای بی‌نظیر از همدلی و هم‌افزایی میان مردم و مسئولان در سراسر کشور شکل گرفته است، از فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در مرزها و مسیرهای پیاده‌روی گرفته تا آماده‌سازی موکب‌ها و خدمات‌رسانی شبانه‌روزی، همه تلاش‌ها بر آن است تا این رویداد عظیم دینی و معنوی، باشکوه‌تر از همیشه برگزار شود.

در دیار آفتاب، موکب‌های متعدد با همکاری هیئت‌های مذهبی، خیران و دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به زائران آماده سازی شده و علاوه بر این، در شهرستان‌های مختلف استان همچون اراک، ساوه، خمین، محلات و دلیجان، مراسم جاماندگان اربعین با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.

آیین‌هایی که با پیاده‌روی نمادین، برپایی موکب‌های پذیرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، فضای معنوی اربعین را برای کسانی که امکان حضور در کربلا را ندارند، بازآفرینی می‌کند و مشارکت پررنگ جوانان، خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در این برنامه‌ها، نشان از عمق پیوند عاطفی و اعتقادی آنان با این حرکت جهانی دارد؛ حرکتی که پیام وحدت، ایثار و ایستادگی امت اسلامی را به جهانیان مخابره می‌کند.

یکی از مناسک مذهبی که از چند سال اخیر، پایه‌گذاری شده، مراسم پیاده‌روی اربعین مخصوص جاماندگان این زیارت است، در این رویداد بزرگ عزاداران سیدالشهدا (ع) که توفیق حضور در مراسم پیاده روی کربلا را پیدا نکردند با طی مسیر ۱۲ کیلومتری از میدان فراهان تا آستان مقدس امامزاده محمدعابد (ع) لطف و ارادت خود را به خاندان اهل بیت (ع) نشان می‌دهند.

راهپیمایی جاماندگان، آخرین فرصت برای مشارکت در پیاده‌روی اربعین

سرپرست فرمانداری اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد :۷۰ موکب با مشارکت شهرداری در طول مسیر پیاده روی از میدان فراهان تا امامزاده محمد عابد (س) حضور دارند.

عبدالرضا حاج علی بیگی گفت: به طور حتماً بیش از ۲۰۰ هزار دلداده اباعبدالله الحسین (ع) در اراک با حضور در راهپیمایی جاماندگان، از آخرین فرصت مشارکت در پیاده‌روی اربعین بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در اراک اندیشیده شده است و برای تسهیل حضور زائران در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی، تردد خودرویی نیست و در مسیر رفت، تنها تردد اتوبوس‌هایی که مردم را از میدان فراهان به سمت امامزاده جابجا می‌کنند، امکان پذیر است.

تعامل و هم‌افزایی مردم با پلیس

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی همایش دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی (ع) در اراک گفت: این محدودیت از میدان فراهان تا آستان مقدس شاهزاده محمد عابد (ع) اراک اعمال می‌شود.

سرهنگ محمد پورشمس گفت: مسیر رفت از اراک به فرمهین حدفاصل میدان فراهان تا امامزاده محمد عابد (ع)، از ساعت هفت صبح تا ۱۶ عصر روز پنج شنبه ۲۳ مرداد، برای تمام وسایل نقلیه شخصی مسدود است و

وی گفت: مسیر تردد خودرو در پیاده روی جاماندگان اربعین ویژه خودروهای خدماتی، امدادی و خودروهایی در حال امداد و نجات و خدمات است و انتظار می‌رود مردم همانند سال‌های گذشته همکاری لازم را با مأموران پلیس در برگزاری این همایش معنوی داشته باشند.

پیش بینی ۸۰ اتوبوس برای جا به جایی دلدادگان اربعین

معاون سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک گفت: مراسم پیاده‌روی اربعین در اراک با برنامه‌ریزی دقیق با ارسال ۸۰ دستگاه اتوبوس برای جا به جایی زائران و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله اقدامات مهم این رویداد معنوی است.

سید مهدی میرداودی بیان کرد: علاوه بر این، ۱۰ دستگاه دیگر نیز برای پشتیبانی حمل و نقل در نظر گرفته شده است، در کنار اقدامات لجستیکی و خدماتی، برنامه‌های فرهنگی و فضاسازی محیطی نیز از سه روز پیش آغاز شده است. وی افزود: در طول مسیر، استراحتگاه‌ها و ایستگاه‌های خدماتی برای مردم در نظر گرفته شده است.

وی گفت: همچنین غرفه‌های فرهنگی متعددی برپا شده که از ساعت هشت صبح تا ۱۴ به اجرای برنامه‌های متنوع خواهند پرداخت، این برنامه‌ها شامل نمایش‌های آئینی، تعزیه‌خوانی توسط هنرمندان برجسته، و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری خواهد بود که برای گروه‌های سنی مختلف پیش بینی شده ست.

تمهیدات اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی در مراسم جاماندگان اربعین حسینی (ع)

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۸۵ پایگاه اورژانس زمینی و هوایی و استقرار تیم‌های آمبولانس سبک و اتوبوس آمبولانس‌های فوریت پزشکی در تمامی شهرستان‌های مرکزی جهت پوشش خدمات اورژانس‌های پزشکی در مراسم اربعین به صورت آماده باش هستند.

بهروز ایران نژاد افزود: در شهرستان اراک به همت دبیر ستاد اربعین حسینی و تاکید فرماندار، پد بالگرد اورژانس هوایی مرقد مطهر امام زاده محمدعابد (ع) توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اراک احداث و جهت این مراسم آماده استفاده است.

وی گفت: شهرستان اراک و در مسیر میدان فراهان تا حرم مطهر امامزاده محمد عابد (ع)، از ابتدا تا پایان مراسم، چهار دستگاه آمبولانس سبک و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس مستقر خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه احتمالی، خدمات سریع و مؤثر به زائرین ارائه شود.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی همچنین از استقرار اورژانس بانوان در این مسیر خبر داد و گفت: با توجه به حضور گسترده بانوان در مراسم، تیم اورژانس بانوان به صورت ویژه آماده ارائه خدمات فوریت پزشکی به بانوان است.

وی تأکید کرد: اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی را در سطح استان دارد و انتظار است با رعایت نکات ایمنی، و توصیه‌های پزشکی، مراسمی آرام و باشکوه را در این روز رقم بزنند.