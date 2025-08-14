https://mehrnews.com/x38Mkf ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲ کد خبر 6560278 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲ مراسم عزاداری اربعین حسینی در شهرستان محلات محلات- در این ویدئو مراسم عزاداری اربعین حسینی در شهرستان محلات را ملاحظه میکنید. دریافت 31 MB کد خبر 6560278 کپی شد مطالب مرتبط سرزمین آفتاب در اربعین حسینی به سوگ نشست؛ ۱۲ کیلومتر دلدادگی اعزام کاروان اربعین حسینی از روستای قالهر دلیجان به قم مشارکت ۵۰۰ نیروی استان مرکزی در خدمترسانی به زائران اربعین در مهران برچسبها اربعین 1404 دسته عزاداری مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی
