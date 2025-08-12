خبرنگاران پل انتقال دانش و معرفت به جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر یاحقی شامگاه سه شنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران که به همت شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد، با اشاره به پیام فرهنگی شاهنامه و اهمیت خردمندی، اظهار کرد: شاهنامه جوهره فرهنگ ایرانی و نماد آزادگی و دانش است که باید به عنوان رکن اصلی هویت ملی پاس داشته شود.

مدیر خردسرای فردوسی افزود: خرد و دانش دو بال وجودی هر انسان‌اند و نقش مهمی در ایجاد معرفت و آزادگی دارند؛ این مفاهیم از دیرباز در فرهنگ ایرانی ریشه داشته و شاهنامه آن‌ها را به بهترین شکل بازتاب می‌دهد.

وی با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ خبرنگاران با جامعه و انتقال درست اطلاعات گفت: خبررسانی، مولد دانش و معرفت است و خبرنگاران نقش کلیدی در ارتقای آگاهی عمومی دارند.

یاحقی اظهار کرد: شاهنامه نه تنها میراث ادبی بلکه مجموعه‌ای از نشانه‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران است و بیانگر عمق و گستردگی فرهنگ ایرانی از گذشته تا امروز است.

مدیر خردسرای فردوسی گفت: نام ایران بیش از هزار بار در شاهنامه آمده که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این اثر در حفظ و معرفی هویت ملی است.

وی همچنین به اهمیت زبان فارسی به عنوان حافظه هویتی ملت‌های فارسی‌زبان اشاره کرد و از خبرنگاران خواست قدر این زبان غنی و بستر خبری خود را بدانند.

یاحقی افزود: ما باید فرهنگ و ارزش‌های شاهنامه را در جامعه ترویج کنیم و این رسالت بزرگی است که بر عهده فعالان فرهنگی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها قرار دارد.

مدیر خردسرای فردوسی همچنین درباره همکاری با بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی استان گفت: ارتباط نزدیک میان دانشگاه‌ها، دانش‌بنیان‌ها، صنعتگران و خبرنگاران می‌تواند به توسعه پایدار و حفظ هویت فرهنگی کشور کمک کند.

وی گفت: امید است با همکاری همه گروه‌ها، بتوانند ظرفیت‌های بزرگ ایران را به فعلیت برسانند و آینده‌ای روشن‌تر بسازند.