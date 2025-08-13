به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان صبح چهارشنبه در دیدار با مدیر و اعضای تحریریه خبرگزاری مهر خراسان رضوی ضمن قدردانی از زحمات خبرگزاری مهر اظهار کرد: از همکاران و خبرنگاران این رسانه که با حساسیت و دقت بالا فعالیت می‌کنند، تشکر می‌کنم. به‌ویژه انتخاب خانم سعادتیان در پست مدیریت خبرگزاری، نویدبخش تحول‌های مثبت خواهد بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در ادامه با اشاره به ارتقای شاخص‌های کیفی رسانه‌ای، گفت: خبرگزاری مهر هر ساله روندی رو به رشدی را تجربه می‌کند. امیدوارم با حضور بانوی توانمندی چون خانم سعادتیان، این روند همچنان تقویت شود و شما همچنان یکی از رسانه‌های پیشتاز کشور باقی بمانید.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب مشهد خود را متعهد می‌داند پاسخگوی رسانه‌ها باشد. همکاری با مجموعه شما فرصتی ارزشمند است. تمرکز ویژه‌ای روی رسانه‌ها داریم و جلسات دوره‌ای برای بررسی موضوعات مطرح‌شده در رسانه‌ها برگزار می‌کنیم تا از این مسیر به اصلاح عملکرد و خدمت‌رسانی بهتر بپردازیم. به‌ویژه با خبرنگاران تماس مستقیم دارم و در صورت نیاز پاسخگو هستم. رسانه را بازوی توانمند خود می‌دانیم و تلاش می‌کنیم به موقع و دقیق پاسخ دهیم.

تشکیل «مدرسه فصلی طلاب»

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد درباره تعامل با سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: آخرین ابتکار عمل ما، تشکیل «مدرسه فصلی طلاب» بود که در آن روحانیون و طلاب علاقه‌مند در قالب گروه‌هایی یک روز آموزش تخصصی درباره موضوعات آب دریافت کردند. این تجربه بسیار موفق بود و امیدواریم در سطح ملی نیز مطرح شود.

وی تأکید کرد: موضوع آب از نگاه دینی نیز اهمیت دارد؛ «اصلاح الگوی مصرف» جامعه برای ما اهمیت دارد و رسانه‌ها نقش کلیدی در فرهنگ‌سازی دارند.

اسماعیلیان به اهمیت ویژه مسئله آب از منظر دینی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت و تاکید کرد که اصلاح الگوی مصرف آب بدون توجه به جنبه‌های مذهبی و فرهنگی، امکان‌پذیر نیست.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: آب نه تنها یک کالای اقتصادی، بلکه از منظر دینی و فرهنگی در جامعه ما جایگاهی ویژه دارد. در دین اسلام و فرهنگ ایرانی، آب به‌عنوان نعمتی مقدس شناخته شده و احترام و حرمت خاصی برای آن قائل‌اند. نمونه‌های زیادی از وقف‌های آب و توجه نیاکان ما به مدیریت منابع آبی در تاریخ وجود دارد که باید از آنها درس گرفت.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین راهکارهای تشویق مردم به صرفه‌جویی در مصرف آب، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و مذهبی است. ما با همکاری طلاب و علما، تلاش می‌کنیم این موضوع را در مساجد و مراکز دینی ترویج دهیم تا مردم حساسیت بیشتری نسبت به مصرف آب پیدا کنند.

اسماعیلیان همچنین به عوامل بازدارنده اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری‌های بسیار بالا یا قطع آب به عنوان ابزارهای اجبار در سیاست‌های کشور وجود ندارد و اصولاً این رویکردها مدنظر نیست. بنابراین، جنبه دینی و فرهنگی، اصلی‌ترین محرک برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد تصریح کرد: کشور ما دارای اقلیم خشک است و محدودیت منابع آبی یک واقعیت تاریخی است. گذشتگان ما با وجود همین محدودیت‌ها توانسته‌اند با زحمات فراوان مدیریت منابع آب را انجام دهند؛ قنات‌ها و آب انبارها نمونه‌های بارز این موضوع هستند که امروز نیز باید از آنها درس گرفت.

وی با اشاره به مقایسه مصرف آب در ایران و کشورهای دیگر گفت: مردم کشورهای توسعه‌یافته بخش قابل توجهی از درآمد خود را برای آب می‌پردازند و به ارزش این منبع حیاتی واقفند، اما در ایران علی‌رغم پرداخت یارانه‌های سنگین، مردم این ارزش را درک نمی‌کنند و انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند.

اسماعیلیان تاکید کرد: برای مدیریت بهتر منابع آب، همکاری نهادهای مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، امور مساجد و مراکز دینی ضروری است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی، مردم را به سمت مصرف بهینه هدایت کنیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد همچنین اعلام کرد: طرح‌هایی مانند «تصفیه‌خانه‌های محلی» در دستور کار قرار دارد تا با توسعه زیرساخت‌ها، وضعیت آب شرب در مناطق مختلف بهبود یابد.