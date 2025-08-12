به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با تأکید بر اهمیت همکاری رسانهها و شرکتهای دانش بنیان در حوزه تکنولوژی گفت: ارتباط مستمر و همافزایی میان رسانهها و شرکتهای فناوری میتواند فرصتهای بسیار خوبی را برای توسعه استان فراهم کند.
استاندار خراسان رضوی افزود: در حوزههای مختلف، مشورت با خبرنگاران و فعالان رسانهای نقش مهمی در بهبود تصمیمگیریها و رصد دقیق شرایط استان دارد.
وی با اشاره به رتبه استان در برخی شاخصهای اقتصادی و کسبوکار اظهار کرد: خراسان رضوی در سال جاری در رتبه ۲۲ کسبوکارهای استانهای کشور قرار دارد که نیازمند تلاش بیشتر است.
مظفری بیان کرد: با توجه به ظرفیتهای بسیار بالای استان، از جمله تعداد قابل توجه شرکتهای دانش بنیان و فناوریهای نوین، میتوان با همکاری بخش خصوصی و دولت، رتبههای بهتری در کشور کسب کرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین به اهمیت استفاده از ظرفیتهای رسانهای در توسعه استان اشاره کرد و گفت: رسانهها نقش کلیدی در انتقال پیام و ایجاد انگیزه برای توسعه دارند و باید بیشتر از این پتانسیل بهره ببریم.
وی درباره وضعیت اقتصادی استان افزود: خراسان رضوی میزبان سالانه هفت میلیون زائر است که این امر فرصت اقتصادی بزرگی را ایجاد میکند که باید به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد.
مظفری تأکید کرد: اقتصاد زائران باید به صورت دقیق و علمی تحلیل و مدیریت شود تا به نفع استان باشد.
استاندار خراسان رضوی درباره بخش کشاورزی نیز گفت: با وجود داشتن بیش از یک سوم منابع سنگ آهن کشور و ظرفیتهای کشاورزی وسیع، هنوز از این توانمندیها به درستی استفاده نشده است.
وی افزود: الگوی کشت مناسب و حمایتهای لازم از کشاورزان باید اجرایی شود تا کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی مهم استان توسعه یابد.
مظفری با اشاره به ضرورت همکاری رسانهها با دانشگاهها و شرکتهای مختلف گفت: این تعامل به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی استان کمک میکند و ما به این همکاریها نیاز داریم تا بتوانیم خراسان رضوی را به جایگاه واقعی خود در کشور برسانیم.
