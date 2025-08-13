خدمت رسانی ویژه اهالی مسجد به زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدابراهیم، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به حضور گسترده اهالی مساجد در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، گفت: اهالی مساجد علاوه بر این حضور پر شور، درخدمت رسانی به زائران نیز نقش آفرینی ویژه داشته اند.
وی افزود: اهالی مساجد به طرق مختلف و در قالب برپایی موکب به زائران در زمینههای مختلف خدمت رسانی میکنند. این خدمات شامل توزیع آب، غذا، چای و شربت، برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری و ارائه بستههای متنوع مذهبی است.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد به تدارک ویژه مساجد شهرستانهای تهران و ری برای برگزاری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی اشاره کرد و ادامه داد: حداقل ۲۵۰ مسجد به شرکت کنندگان در این مراسم خدمت رسانی میکنند، نیروهای پایگاههای مقاومت بسیج نیز با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی در تأمین امنیت این مراسم باشکوه همکاری دارند.
وی افزود: مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی با اقامه نماز جماعت صبح در روز پنج شنبه، ۲۳ مرداد از میدان امام حسین (ع) تهران شروع میشود و عاشقان امام حسین (ع) در طول مسیر طولانی خود را به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) میرسانند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدابراهیم گفت: مساجد و هیئتهای مذهبی و دستگاههای مختلف ویژه برنامههای متنوعی در طول مسیر تدارک دیده اند که گرامیداشت نام و یاد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان مهمترین این برنامهها است.
