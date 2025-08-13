موکب سیدالشهدا در شهرستان آوج؛ ایستگاهی از مهر در مسیر زائران اربعین

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دل جاده‌ای که شهرستان آوج را به همدان و سپس به مرز مهران پیوند می‌دهد، موکبی برپا شده که سال‌هاست در ایام اربعین حسینی، به نقطه‌ای از آرامش، خدمت و همدلی برای زائران تبدیل شده است.

موکب سیدالشهدا با ساختاری ساده اما سرشار از صفا، در دل طبیعت قزوین جان گرفته و با خدماتی چون پذیرایی، ایستگاه بازی کودکان، و فضای استراحت، نقش مهمی در تسهیل مسیر عاشقان اباعبدالله ایفا می‌کند.

در نخستین نگاه، آنچه توجه را جلب می‌کند، حضور خادمان گشاده‌رو، دیگ‌های بزرگ غذا، سینی‌های چای و شربت، و کودکانی است که در گوشه‌ای از موکب مشغول بازی‌اند. دیوارهای آجری، صندلی‌های پلاستیکی آبی، پرچم‌های سیاه و قرمز، و صدای نوحه‌ای که از بلندگوها پخش می‌شود، فضایی آشنا و معنوی را شکل داده‌اند. اینجا آوج نه‌تنها یک شهر، بلکه یک میزبان صمیمی برای زائرانی است که از نقاط مختلف کشور عبور می‌کنند.

فضای موکب سیدالشهدا صمیمی و آرامش‌بخش است

در یکی از بخش‌های موکب زائر میان‌سال اهل قزوین که خود را حسن رحمانی معرفی می‌کند در حال نوشیدن چای و استراحت است. او که برای سومین‌بار از مسیر آوج به سمت مرز مهران حرکت می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تجربه حضور در این موکب می‌گوید: موکب سیدالشهدا در شهرستان آوج، یکی از نقاطی است که هر سال با اشتیاق منتظر رسیدن به آن هستم.

وی ادامه می‌دهد: فضای این موکب بسیار صمیمی و آرامش‌بخش است. خادمان با روی خوش از زائران پذیرایی می‌کنند و امکاناتی مانند چای، غذا، و محل استراحت فراهم است. امسال، ایستگاه بازی کودکان نیز به موکب اضافه شده که باعث شادی و نشاط خانواده‌ها شده است.

رحمانی ادامه می‌دهد: در مسیر طولانی پیاده‌روی، چنین ایستگاه‌هایی نه‌تنها از نظر جسمی، بلکه از نظر روحی نیز به زائران انرژی می‌بخشند. حس همدلی و خدمت در این موکب، انسان را به یاد خلوص نیت یاران امام حسین می‌اندازد.

موکب سیدالشهدا ریشه در فرهنگ اربعین دارد

علیرضا رجبی، زائر جوانی از تبریز، در کنار ایستگاه بازی کودکان ایستاده و نظاره‌گر شور و نشاط بچه‌هاست. او که برای دومین‌بار از مسیر آوج عبور می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره موکب سیدالشهدا چنین اظهار می‌کند: فضای این موکب بسیار منظم و محترمانه است. از لحظه ورود، با لبخند خادمان و بوی نان تازه مواجه می‌شویم. امکانات پذیرایی به‌خوبی فراهم شده و نظم موجود در توزیع غذا و چای، نشان‌دهنده تعهد و دلسوزی برگزارکنندگان است.

وی افزود: وجود ایستگاه بازی برای کودکان، ابتکاری بسیار ارزشمند است. در شرایطی که مسیر برای خانواده‌ها طولانی و خسته‌کننده است، چنین فضایی باعث آرامش و شادی کودکان می‌شود و به والدین نیز فرصت استراحت می‌دهد. این موکب، نمونه‌ای از خدمت خالصانه و مردمی است که در فرهنگ اربعین ریشه دارد.

موکب مسیر سفر را آسان‌تر کرده است

در بخش بازی کودکان، زهرا، دختربچه‌ای هفت‌ساله با روسری صورتی و چهره‌ای خندان، مشغول بازی با حلقه‌های رنگی است. وقتی از او درباره موکب پرسیده شد، با صدایی کودکانه اما پرشور پاسخ داد: اینجا خیلی خوش می‌گذرد. من با دوستانم بازی کردم، تاب خوردم، و برایم شربت آوردند. مادرم گفت اینجا اسمش موکب سیدالشهداست. من دوست دارم هر سال بیایم.

مادر زهرا نیز در کنار او ایستاده و با لبخند گفت: وجود چنین فضایی برای بچه‌ها، مسیر سفر را برای خانواده‌ها بسیار آسان‌تر کرده. بچه‌ها سرگرم‌اند و ما هم می‌توانیم کمی استراحت کنیم.

روایت مهر در مسیر عشق

موکب سیدالشهدا در شهرستان آوج، با ساختاری ساده و خدماتی صمیمانه، سال‌هاست که در مسیر زائران اربعین نقش‌آفرینی می‌کند. این موکب نه‌تنها محل پذیرایی و استراحت، بلکه نمادی از همدلی، ایمان و فرهنگ خدمت است.

حضور زائران از نقاط مختلف کشور، خادمان بی‌ادعا، و فضای معنوی آن، تصویری زنده از عشق به امام حسین (ع) را به نمایش می‌گذارد.

در روزهایی که دل‌ها به سمت کربلا روانه‌اند، چنین ایستگاه‌هایی، نه‌تنها مسیر را هموارتر می‌کنند، بلکه روح زائر را نیز جلا می‌بخشند. موکب سیدالشهدا، با مهر و صفا، همچنان در مسیر عشق ایستاده است؛ جایی که کودک و بزرگسال، خادم و زائر، همه در یک نقطه به هم می‌رسند: در سایه نام حسین (ع).