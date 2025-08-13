واردات ۳.۵ میلیون دوز واکسن چهارظرفیتی آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمدرضا عابدی، با اشاره به تخصیص یک میلیون دوز واکسن برای تزریق رایگان به گروههای هدف از جمله مادران باردار در معاونت بهداشتی، افزود: تأمین واکسن آنفلوانزا هر سال در اواخر مرداد و اوایل شهریور انجام میشود و امسال نیز بخشی از محموله وارد شده که از شهریور، همزمان با آغاز فصل تزریق، در داروخانهها توزیع خواهد شد.
وی، بهترین زمان تزریق را از شهریور تا آبان دانست و تاکید کرد: مردم میتوانند با مراجعه به سامانه تیتک به نشانی mobile.ttac.ir یا از طریق اپلیکیشن تیتک، نزدیکترین داروخانه عرضهکننده را جستجو کنند.
به گفته رئیس اداره خون و فرآوردههای بیولوژیک سازمان غذا و دارو، آنفلوانزا یک بیماری تنفسی حاد و واگیردار با منشأ ویروسی است و تزریق واکسن یکی از راههای مؤثر پیشگیری از خطرات آن، بهویژه در گروههای پرخطر محسوب میشود.
وی، افراد بالای ۶۵ سال، کودکان ۶ ماهه تا پنج ساله، کادر بهداشت و درمان، بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای مانند دیابت، قلبی و عروقی، ریوی و کلیوی، افراد با نقص سیستم ایمنی، بیماران سرطانی و زنان باردار را از جمله گروههای اولویتدار دریافت واکسن برشمرد.
