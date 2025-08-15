واکسن آنفلوانزا هم لاکچری شد!

به گزارش خبرنگار مهر، ویروس آنفلوانزا که همواره با آغاز فصل پاییز شیوع آن دیده می‌شود و در روزهای سرد سال به اوج خود می‌رسد، بیشتر برای افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، سالمند هستند و یا کودکان و مادران باردار؛ یک ویروس خطرناک و کشنده تلقی می‌شود.

در عین حال، واکسن آنفلوانزا برای پیشگیری و تضعیف قدرت ویروس آنفلوانزا، تزریق می‌شود و افرادی که نام بردیم، در اولویت تزریق این واکسن قرار دارند. البته باید به این افراد، کادر بهداشت و درمان را نیز اضافه کرد که در معرض انواع بیماری‌ها و بیماران مبتلا قرار دارند.

از همین رو، وزارت بهداشت برای این نیروها واکسن آنفلوانزا را رایگان می‌دهد. فقط می‌ماند سایر گروه‌های پرخطر که در تیررس این ویروس کشنده قرار دارند.

به گفته هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، امسال واکسن‌های وارداتی با ارز آزاد تهیه شده و از همین رو، قیمت آن به ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش یافته است.

آن طور که مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اعلام کرده است؛ قیمت واکسن آنفلوانزا در سال ۱۴۰۴، ۹۱۷ هزار تومان تعیین شده است.

شاید مهم‌ترین چالش وزارت بهداشت در پاییز و زمستان ۱۴۰۴ برای عبور از پیامدهای خطرناک واکسن نزدن گروه‌های پرخطر، گران بودن قیمت واکسن آنفلوانزا باشد. زیرا، در شرایط کنونی که اغلب خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های معیشت خود با مشکل مواجه هستند؛ کمتر کسی جرأت پیدا خواهد کرد که واکسن یک میلیون تومانی بخرد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت، افراد بالای ۶۵ سال، کودکان ۶ ماهه تا پنج ساله، کادر بهداشت و درمان، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، قلبی و عروقی، ریوی و کلیوی، افراد با نقص سیستم ایمنی، بیماران مبتلا به سرطان و زنان باردار؛ از جمله گروه‌های اولویت‌دار دریافت واکسن آنفلوانزا هستند.

از همین رو، وزارت بهداشت، یک میلیون دوز واکسن آنفلوانزا را برای زنان باردار و…، به صورت رایگان تزریق می‌کند. اما آنچه مسلم است، تعداد افرادی که در گروه‌های پرخطر برای دریافت واکسن آنفلوانزا قرار دارند، خیلی بیشتر از یک میلیون دوز واکسن است.

در چنین شرایطی که قیمت واکسن آنفلوانزا به حدود یک میلیون تومان رسیده است، تقاضا برای خرید آن از سوی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، کاهش خواهد یافت. زیرا، تأمین آن از عهده این افراد خارج است.