واکسن «آنفلوانزا» با کدام تاریخ مصرف «معتبر» است

محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی درباره تاریخ مصرف واکسن‌های آنفلوآنزا گفت: با آغاز فصل پاییز و افزایش تقاضا برای واکسن آنفلوانزا، تنها واکسن‌های دارای تاریخ مصرف ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مجاز به تزریق هستند و واکسن‌هایی با تاریخ ۲۰۲۴ نباید استفاده شوند.

وی افزود: بخشنامه‌ای در این خصوص به دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور ابلاغ شده است.

هاشمی از هموطنان خواست واکسن را پیش از تزریق بررسی کنند و از تاریخ انقضای درج شده روی بسته بندی یا ویال آن، اطمینان حاصل کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: همچنین امکان استعلام اصالت و تاریخ واکسن با اسکن بارکد از طریق سامانه تی‌تک به نشانی mobile.ttac.ir فراهم شده است.