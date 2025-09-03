  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۰

واکسن «آنفلوانزا» با کدام تاریخ مصرف «معتبر» است

واکسن «آنفلوانزا» با کدام تاریخ مصرف «معتبر» است

این روزها که در آستانه شروع فصل پاییز قرار داریم، بازار خرید واکسن آنفلوانزا هم داغ شده است؛ اما دقت کنیم که این واکسن باید دارای تاریخ مصرف معتبر باشد.

محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی درباره تاریخ مصرف واکسن‌های آنفلوآنزا گفت: با آغاز فصل پاییز و افزایش تقاضا برای واکسن آنفلوانزا، تنها واکسن‌های دارای تاریخ مصرف ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مجاز به تزریق هستند و واکسن‌هایی با تاریخ ۲۰۲۴ نباید استفاده شوند.

وی افزود: بخشنامه‌ای در این خصوص به دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور ابلاغ شده است.

هاشمی از هموطنان خواست واکسن را پیش از تزریق بررسی کنند و از تاریخ انقضای درج شده روی بسته بندی یا ویال آن، اطمینان حاصل کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: همچنین امکان استعلام اصالت و تاریخ واکسن با اسکن بارکد از طریق سامانه تی‌تک به نشانی mobile.ttac.ir فراهم شده است.

کد خبر 6578196
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها