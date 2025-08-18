محمد حسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات برنامه‌ریزی برای بهبود رتبه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی و افزایش انتشارات علمی گفت: در راستای هدف بهبود رتبه دانشگاه تهران ما افزایش منابع برای پژوهش‌های اساتید و تغییر برخی آئین‌نامه‌ها و مقررات را در نظر گرفتیم.

وی با اشاره به چندبرابر شدن کمک‌هزینه‌های پایان‌نامه‌های دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: برای مثال کمک هزینه پایان‌نامه کارشناسی ارشد که کم‌تر از ۵۰۰ هزار تومان بود را به عدد ۲ تا ۳ میلیون تومان بر اساس رشته تحصیلی رسانده‌ایم.

رئیس دانشگاه تهران در مورد افزایش کمک هزینه رساله‌های دکتری گفت: برای کمک هزینه رساله دانشجویان دکتری نیز که پیش از این یک تا دو میلیون تومان بوده است، حدود ۹ میلیون تومان پیش‌بینی کرده‌ایم که برای رشته‌های مختلف این مبلغ متفاوت است.

وی خاطر نشان کرد: گرچه با توجه به افزایش قیمت‌ها این عدد نیز قابل توجه نیست؛ ولی این کمک هزینه‌ها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

افزایش ۱۰۰ درصدی کمک هزینه فرصت مطالعاتی اساتید

امید همچنین از افزایش کمک‌هزینه شرکت اساتید در فرصت‌های مطالعاتی خبر داد و گفت: افزایش کمک هزینه برای شرکت اساتید در فرصت‌های مطالعاتی پیش‌بینی کرده‌ایم و آن را ۱۰۰ درصد افزایش داده‌ایم.

وی افزود: این حمایت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بودجه دانشگاه تهران در سال جاری تنها ۲۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مهر، رئیس دانشگاه تهران اخیراً با انتقاد از رتبه فعلی این دانشگاه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، از هدف‌گذاری برای ارتقای ۱۰۰ پله‌ای رتبه دانشگاه تهران خبر داد و گفت: هدف گذاری کرده‌ایم رتبه دانشگاه را ۱۰۰ رتبه ارتقا دهیم و به جمع دانشگاه‌های زیر ۳۰۰ برسیم و امیدواریم در دوره‌های آینده به ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا راه پیدا کنیم.