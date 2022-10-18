به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مهدی فکور با اعلام این خبر گفت: در جلسه روز دوشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ هیأت رئیسه دانشگاه تهران آئین‌نامه‌های حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین آئین‌نامه گرنت اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران مورد بازنگری قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس این بازنگری، میزان حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در همه رشته‌ها با توجه به ماموریت‌گرا بودن موضوع آن‌ها، بین‌رشته‌ای بودن موضوع پایان‌نامه و رساله، انطباق با مؤلفه‌های شعار دانشگاه در زمینه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اهداف دانشگاه کارآفرین و همچنین جذب گرنت از بیرون، می‌تواند تا ۱۰ برابر میزان فعلی افزایش پیدا کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اینکه یک پایان‌نامه و رساله راجع به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و مورد نیاز دانشگاه باشد و یا مورد تاکید معاونت‌ها و پارک علم و فناوری دانشگاه قرار داشته باشد، در بهره‌مندی از سقف حمایت مؤثر است.

فکور از تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی خبر داد که بر اساس آن‌ها مبلغ حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به طور مستقیم و با تسریع در پرداخت به حساب شخص دانشجو واریز شود و دانشجویان بتوانند موضوع تحقیقاتی خود را با استفاده از کمک هزینه به پایان رسانند.

وی درباره مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران برای افزایش ۲ برابری گرنت اعضای هیأت علمی به ازای هر امتیاز نیز اظهار داشت: اساتید به ازای هر مقاله یک امتیازی دریافت می‌کنند و به ازای هر امتیاز مبلغی به عنوان گرنت پرداخت می‌شود که با مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران، مبلغ گرنت هر امتیاز تا ۲ برابر افزایش پیدا می‌کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ میلیارد تومان گرنت به اساتید دانشگاه تهران پرداخت می‌شود، افزود: با مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، برای تأمین گرنت اساتید می‌توانیم حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان در سال اختصاص دهیم.

افزایش ۱۰ برابری مبلغ حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و همچنین افزایش ۱۰۰ درصدی مبلغ گرنت اعضای هیأت علمی در جلسه روز دوشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱ هیأت رئیسه دانشگاه تهران که به ریاست دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، به تصویب رسید.