https://mehrnews.com/x38M2b ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸ کد خبر 6559540 استانها ایلام استانها ایلام ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸ آخرین وضعیت برقراری امنیت در مرزهای اربعینی کشور ایلام - فرمانده مرزبانی فراجا در بازدید از مرز مهران، آخرین وضعیت برقراری امنیت در مرزهای اربعینی کشور را تشریح کرد.
