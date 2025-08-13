دو سوم زوار اربعین به کشور بازگشتند؛هیچ مورد امنیتی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی، ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرز مهران از بازگشت قریب به دو سوم زائران اربعین حسینی به کشور خبر داد و تأکید کرد که تاکنون هیچ مورد منفی امنیتی برای زائران رخ نداده است.

سردار گودرزی با اشاره به اوج‌گیری موج بازگشت زائران، اظهار امیدواری کرد که عمده زائران تا فردا به کشور بازگردند.

وی با تأکید بر دیپلماسی فعال مرزی با کشور عراق، به بیش از ۵۳ جلسه با فرماندهان مرزبانی عراق و مسئولین پایانه‌های مرزی اشاره کرد و گفت: به فضل الهی تا این لحظه هیچ‌گونه مورد منفی ضد امنیت زائرین به وجود نیامده و این سفر معنوی در کمال آرامش، آسان و به نحو شایسته در حال انجام است.

فرمانده مرزبانی فراجا هماهنگی بین دو کشور را از وظایف اصلی مرزبانان دانست و افزود: در درون سازمان انتظامی کشور و با همکاری قرارگاه مشترک با عراق، گشت‌های همزمان انجام داده‌ایم و تمام خلأها را پوشش داده‌ایم.

وی با افتخار اعلام کرد که تاکنون حتی یک نفر هم به صورت غیرقانونی از مرزها عبور نکرده و دستگیر نشده است.

سردار گودرزی، امنیت موجود را مرهون همکاری زائران عزیز با مجموعه انتظامی کشور و نقش‌آفرینی مؤثر نیروهای کمکی عنوان کرد.

وی همچنین به تبادل اطلاعات بین دو کشور و استفاده از انواع ریزپرنده‌ها و پهپادها برای پایش تصویری مرزهای کشور، به ویژه مرزهای جنوب غرب و شمال غرب، اشاره کرد.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان، ضمن تأکید بر دیپلماسی لحظه‌ای و امیدآفرین با مرزبانان عراقی و حضور داوطلبانه همکاران پس از اتمام شیفت کاری برای خدمات‌رسانی، به زائران توصیه کرد که حتماً استراحت کافی داشته باشند تا از حوادث ناشی از خستگی جلوگیری شود.

وی از همه زائران خواست تا به توصیه‌های همکاران پلیس مبارزه با مواد مخدر، راهنمایی و رانندگی، و مرزبانان که خود را خادم زائران اباعبدالله الحسین (ع) می‌دانند، توجه کنند تا سفری ایمن، آسان و پربرکت داشته باشند.