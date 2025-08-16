دیدار فرمانده مرزبانی ایران و فرمانده حشدالشعبی عراق برای تأمین امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا با هدف امنیت زائران کربلای معلی با سیدابوطالب موسوی، فرمانده حشدالشعبی، دیالی عراق در پایانه مرزی خسروی دیدار و گفتگو کرد.

سردار گودرزی در این دیدار، گفت: مردم ایران و عراق به جهت وابستگی‌های دینی و اشتراکات فرهنگی از دوستی و محبت عمیق برخوردارند و اوج این ارتباط در حماسه بزرگ اربعین حسینی (ع) نمود و بروز دارد؛ بنده به نمایندگی از جمهوری اسلامی از مهمان نوازی مردم عراق از زوار ابا عبدالله الحسین (ع) تشکر می‌کنم.

فرمانده مرزبانی فراجا با ابراز رضایت از این دیدار، با تأکید بر توجه ویژه به تأمین امنیت زائران، آن را امری بسیار با اهمیت و مورد رضایت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دانست.

در این دیدار سردار گودرزی با اشاره به همکاری و تعامل و همدلی که بین مرزبانان دو کشور در حال انجام است، اظهار داشت: این امر بسترهای لازم در خصوص خدمت رسانی و تأمین امنیت زائران اربعین حسینی بیش از پیش فراهم می‌کند.

در این دیدار سیدابوطالب موسوی، فرمانده حشدالشعبی، دیالی عراق از مرزبانان کشور ایران به جهت هماهنگی، همکاری و همدلی تشکر کرد و گفت: حاصل این همکاری و هماهنگی بین مرزبانان دو کشور خدمت رسانی بهتر به زائران و تأمین امنیت آنان خواهد بود و مرزبانان کشور عراق هم با تمام توان آماده پذیرایی از زوار امام حسین (ع) هستند.