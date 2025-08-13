https://mehrnews.com/x38M2y ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲ کد خبر 6559558 استانها ایلام استانها ایلام ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲ وضعیت تردد در مرز مهران؛ چهارشنبه ۲۲ مرداد ایلام - گزارش میدانی خبرنگار مهر از پایانه مرز مهران طی ظهر چهارشنبه ۲۲ مرداد را مشاهده میکنید. دریافت 10 MB کد خبر 6559558 کپی شد مطالب مرتبط آخرین وضعیت برقراری امنیت در مرزهای اربعینی کشور موج بازگشت زوار اربعین در نقطه صفر مرزی مهران دو سوم زوار اربعین به کشور بازگشتند؛هیچ مورد امنیتی نداشتیم آخرین آمار تردد و تمهیدات برای بازگشت زائران اربعین در مرز مهران روزانه ۸ هزار قالب یخ بین مواکب مرز مهران توزیع می شود برچسبها ایلام مهران اربعین 1404
