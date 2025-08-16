تأمین امنیت زائران اربعین در مرز خسروی با حضور میدانی مرزبانی فراجا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ایام اربعین سرور و سالار شهیدان و تردد زائران در مرز خسروی و بازگشت آنان به کشور، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا از پایانه مرزی خسروی بازدید کرد.

فرمانده مرزبانی فراجا در این بازدید حضور مرزبانان در مأموریت اربعین حسینی را جلوه‌ای از خدمت بی‌منت دانست و گفت: برای تسهیل تردد و امنیت زائران در مرزها و بازگشت آنان به کشور، هماهنگی‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران و عراق در بالاترین سطح ممکن انجام شده است.

سردار گودرزی در ادامه اظهار کرد: یکی از وظایف مهم مرزبانی در مأموریت بزرگ اربعین، ایجاد امنیت برای زائران اباعبدالحسین (ع) است که بحمدالله با تلاش مرزبانان این امر در نقطه صفر خسروی تحقق یافته است.

وی گفت: تا اتمام مأموریت بزرگ اربعین حسینی در خدمت زوار هستیم و کارکنان فرماندهی مرزبانی در مرزها در این مسیر از هیچ کوششی برای تأمین امنیت زائران و خدمات‌رسانی به آنها در بازگشت به کشور دریغ نخواهند کرد.

فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه اربعین زمان زنده نگهداشتن یاد و پیروی از شهدای کربلا است، خاطرنشان کرد: این راهپیمایی عظیم، وحدت و انسجام ملت ایران در مقابل دشمنان نظام اسلامی را نشان می‌دهد و دشمنان بدانند راه مقاومت و ایستادگی هر روز پررنگ‌تر خواهد بود.