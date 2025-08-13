روزانه ۸ هزار قالب یخ بین مواکب مرز مهران توزیع می شود

صادق علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح اقدامات انجام شده برای تأمین آب شرب و خنک در پایانه مهران به منظور خدمات‌رسانی به زوار اربعین حسینی پرداخت.

وی گفت: با توجه به افزایش تعداد زوار اربعین و لزوم تأمین آب شرب سالم و بهداشتی، برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت تسهیل تامین آب مورد نیاز زائرین انجام شد و مجموعه شرکت آب منطقه‌ای استان با همکاری نهادهای مرتبط، با داشتن چندین سیلوی دپوی آب معدنی و سردخانه و همچنین برپایی دو موکب تحت عنوان سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس (ع) در پایانه مرزی شهر مهران، منابع آبی مورد نیاز برای تأمین آب شرب زوار گرامی را تأمین نمود بصورتی که روزانه حدود ۷۰۰ هزار بطری آب معدنی خنک بین زوار توزیع می‌شود.

وی افزود: علاوه بر تأمین آب شرب، تدابیر ویژه‌ای برای خنک‌سازی آب‌های موجود در قرارگاه اربعین وزارت نیرو و محل دپوهای آب معدنی در پایانه شهید سلیمانی مهران نیز اتخاذ شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام همچنین به تهیه و ذخیره سازی یخ برای خنک سازی آب اشاره کرد و اظهار داشت: تهیه یخ به عنوان یکی از نیازهای اساسی در ایام گرم اربعین، در دستور کار قرار گرفت که با هماهنگی با تولیدکنندگان محلی، روزانه ۸ هزار قالب یخ مورد نیاز را تأمین کرده و جهت خنک سازی بین موکب ها توزیع می‌شود.

علیمرادی در پایان با تاکید بر اینکه اقدامات صورت گرفته، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان استان ایلام برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین حسینی و ارتقاء سطح خدمات در پایانه مهران است، تصریح کرد: هدف ما ارائه خدمات بهتر و رفاه حال زوار اربعین حسینی است و امیدواریم با همکاری همه نهادها، بتوانیم شرایط مناسبی را برای این عزیزان فراهم کنیم.