به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا در رده سنی دختران زیر ۱۷ سال از ۲۱ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴ به میزبانی عربستان برگزار می‌شود. تیم ملی ایران در گروه B با لبنان، عربستان و کویت هم‌گروه است و تنها تیم صدرنشین این گروه جواز حضور در مرحله نهایی که اردیبهشت سال آینده در چین برگزار خواهد شد را به دست خواهد آورد. با توجه به اهمیت بالای این مسابقات بررسی وضعیت رقبای ایران و تضمین آماده‌سازی مناسب تیم ملی امری حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

لبنان جدی‌ترین رقیب ایران

لبنان مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا با آماری فوق‌العاده وارد این مسابقات خواهد شد. این تیم در چهار دیدار متوالی مقابل سوریه، فلسطین و بحرین نه تنها پیروز شد بلکه حتی یک گل هم دریافت نکرد. چنین آماری نشان می‌دهد که لبنان هم در خط دفاعی بسیار مستحکم است و هم در خط حمله تیمی خطرناک و تهدیدکننده برای هر حریفی به حساب می‌آید. آخرین دیدار رسمی این تیم به تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ بازمی‌گردد و بدون شک انگیزه بالایی برای تکرار موفقیت‌های خود در این رقابت‌ها دارد.

عربستان میزبان با تجربه بین‌المللی

عربستان دیگر رقیب ایران اگرچه تا به امروز نتایج پر نوسانی داشته اما تجربه بازی در میادین بین‌المللی را کسب کرده است. در سال ۱۴۰۳ این تیم ابتدا در دو دیدار دوستانه مقابل گوام شکست خورد و سپس برابر لبنان و اردن نیز نتیجه را واگذار کرد و در پایان سال مقابل تاجیکستان مغلوب شد. با وجود اینکه بردهای عربستان چشمگیر نیست اما همین تجربه مواجهه با تیم‌های مختلف آسیایی و فرامنطقه‌ای نقطه قوتی است که می‌تواند در بازی‌های حساس به کمک این تیم بیاید.

کویت آمادگی متفاوت اما مؤثر

کویت نیز مسیر آماده‌سازی خود را متفاوت از سایر تیم‌ها انتخاب کرده است. در سال ۱۴۰۱ این تیم در دو دیدار برابر عربستان یک برد و یک باخت کسب کرد و در تابستان ۱۴۰۲ با برگزاری اردویی در ایتالیا چند دیدار دوستانه با آکادمی‌ها و تیم‌های پایه باشگاهی انجام داد که حاصل آن دو پیروزی، یک تساوی و یک شکست بود. هرچند این بازی‌ها مقابل تیم‌های ملی برگزار نشده ولی تجربه بازی خارج از کشور و مواجهه با سبک‌های مختلف فوتبال مزیتی برای تیم کویت به شمار می‌رود.

ایران و فرصتی که نباید از دست برود

در سوی مقابل تیم ملی ایران عمدتاً تمرینات خود را در قالب مسابقات داخلی و دیدار با تیم منتخب استان تهران دنبال کرده است. کمبود بازی‌های تدارکاتی بین‌المللی می‌تواند در آمادگی ذهنی، هماهنگی تاکتیکی و ارزیابی واقعی توان تیم اثر منفی داشته باشد. تجربه تلخ شکست سنگین ۱۱ بر صفر تیم زیر ۲۰ سال برابر ژاپن نمونه‌ای آشکار از اهمیت این موضوع است. آن تجربه نشان داد که حتی استعدادهای خوب و مربیان با تجربه نیز بدون آمادگی کافی و بازی‌های بین‌المللی نمی‌توانند نتیجه مطلوب بگیرند.

شادی مهینی سرمربی تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال در فاصله اندک باقی‌مانده این روزها وظیفه سنگینی بر دوش دارد. او باید با همکاری فدراسیون فوتبال این عقب‌ماندگی را جبران کند و فرصتی طلایی برای بازیکنانش فراهم آورد. برنامه‌ریزی دقیق و برگزاری بازی‌های دوستانه حتی با تیم‌های داخلی در کوتاه‌مدت تا حدی می‌تواند آمادگی ذهنی و تاکتیکی تیم را بالا ببرد و اعتماد به نفس بازیکنان را تقویت کند که نیاز است از سوی فدراسیون فوتبال دور نماند.

درخواست از فدراسیون فوتبال

فدراسیون فوتبال باید با توجه به تجربه‌های تلخ گذشته به این تیم توجه ویژه داشته باشد. تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال نه تنها نماینده آینده فوتبال ایران است بلکه فرصتی برای جبران ناکامی‌های گذشته و کسب تجربه ارزشمند در سطح قاره‌ای است. بی‌توجهی به این تیم می‌تواند باعث شود تا این نسل نیز همانند تیم جوانان مقابل ژاپن با نتیجه تلخی مواجه شود. بنابراین لازم است که فدراسیون با در اختیار گذاشتن امکانات و استفاده از مشاورهای فنی مناسب مسیر موفقیت این تیم را هموار کند.

فرصت حساس تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال

با توجه به وضعیت رقبای ایران آمادگی تیم‌ها و فرصت باقی‌مانده تا رقابت‌ها تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال ایران در شرایط حساسی قرار دارد. لبنان با دفاع منسجم و حمله خطرناک، عربستان با تجربه بین‌المللی و کویت با آمادگی متفاوت حریفانی نیستند که بتوان آنها را دست کم گرفت. در مقابل تیم ایران با هدایت شادی مهینی و تلاش بازیکنان مستعد پتانسیل موفقیت را دارد اما تنها در صورتی که فدراسیون فوتبال توجه و حمایت لازم را داشته باشد و از تجارب گذشته برای پیشگیری از شکست‌های سنگین بهره ببرد. این فرصت کوتاه می‌تواند نقطه عطفی برای فوتبال دختران ایران باشد مشروط بر اینکه از آن به درستی استفاده شود.