به گزارش خبرنگار مهر، خاتون بم پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر فوتبال زنان ایران با ۱۱ عنوان قهرمانی نزدیک به دو دهه است که بر این رقابتها سلطه داشته و همواره نامش مترادف با ثبات، برنامهریزی و موفقیت بوده است. با این حال ولی در آستانه آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر شرایط این تیم به شکلی غیرمنتظره دچار تغییر شده است. در حال حاضر تیم خاتون بم نه سرمربی روی نیمکت دارد، نه خرید تازهای در نقل و انتقالات داشته و نه حتی در حفظ مهرههای کلیدیاش موفق عمل کرده است.
بزرگترین خبر جداییها از تیم خاتون در این مدت خداحافظی زهرا قنبری کاپیتان خاتون و تیم ملی بود؛ بازیکنی که سالها نقش ستون اصلی تیم را ایفا میکرد. در کنار او سارا دیدار و زینب عباسپور هم تصمیم گرفتند از جمع بم جدا شوند. هر سه بازیکن در قهرمانیهای اخیر خاتون سهمی پررنگ داشتند و خروج آنها میتواند تعادل تیم را بر هم بزند. در همین زمان رقبایی چون پرسپولیس و گل گهر با جدیت وارد بازار نقل و انتقالات شدهاند و ستارههای جدیدی را جذب کردهاند؛ اتفاقی که فشار بیشتری روی شانههای خاتون میگذارد.
انفعال خاتون در این مقطع برای تیمی که همیشه با رویکردی جاهطلبانه شناخته میشد شگفتانگیز است. این باشگاه طی سالهای گذشته مقصد اصلی بهترین بازیکنان فوتبال زنان کشور بود اما اکنون سکوت در نقل و انتقالات و بلاتکلیفی روی نیمکت باعث شده آینده تیم در هالهای از ابهام قرار گیرد. هواداران نیز نگراناند که مبادا تیم محبوبشان از کورس قهرمانی عقب بماند و روزهای طلایی گذشته تنها در خاطرهها باقی بماند.
البته باید گفت خاتون همچنان از بازیکنان بزرگی در ترکیب خود بهره میبرد و تجربه و کیفیت فردی ستارههای باقیمانده میتواند برگ برندهای برای تیم باشد. اما فوتبال امروز تنها به مهارت بازیکنان محدود نمیشود. ثبات کادر فنی، تمرینات هدفمند و برنامهریزی بلندمدت از ضرورتهای اصلی موفقیت در سطح حرفهای هستند. بدون این سه عامل حتی پرستارهترین تیمها هم در برابر رقبا آسیبپذیر خواهند بود.
اکنون همه نگاهها به مدیریت باشگاه دوخته شده است؛ اینکه چه زمانی سرمربی جدید معرفی خواهد شد، چه تدابیری برای پر کردن جای خالی ستارههای جدا شده در نظر گرفته میشود و آیا خاتون میتواند بار دیگر با قدرت وارد فصل تازه شود یا خیر. بیتردید هر چه این روند بلاتکلیفی طولانیتر شود تیم بیشتر از رقبای پرانرژی خود عقب خواهد ماند.
به طور خلاصه خاتون بم در نقطهای حساس از تاریخ خود قرار گرفته است؛ تیمی پرافتخار که میراث بزرگی در فوتبال زنان ایران دارد اما آیندهاش به تصمیمهای امروز مدیران و سرعت واکنش آنها به شرایط وابسته است. اگر باشگاه بتواند با درایت و شجاعت بحران فعلی را پشت سر بگذارد همچنان میتوان انتظار داشت خاتون برای دوازدهمین قهرمانی هم مبارزه کند. اما اگر تعلل ادامه پیدا کند این احتمال وجود دارد که سلطه دو دههای خاتون بر فوتبال زنان ایران به پایان برسد.
نظر شما