آغاز مسیر داوران زن فوتبال برای ورود به آکادمی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، صبح امروز آزمون تئوری ویژه داوران لیگ برتر فوتبال بانوان در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد. در این آزمون علاوه بر پرسشهای تخصصی مربوط به قوانین و دستورالعملهای داوری بخشی از تستهای زبان نیز برای سنجش توانایی ارتباطی داوران در سطح بینالمللی طراحی و اجرا شد.
پیش از آغاز آزمون دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوران ضمن خوشامدگویی به داوران حاضر، درباره اهمیت این دورهها و نقش آزمونهای تئوری در مسیر پیشرفت حرفهای داوران سخن گفت. او تاکید کرد: موفقیت در این آزمونها میتواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر رشد و ارتقای داوران بانوان باشد و زمینه حضور آنان در عرصههای آسیایی و جهانی را فراهم کند.
داوران علاوه بر دانش قوانین بازی باید توانایی خود را در فهم و پاسخگویی به پرسشهای زبان انگلیسی مرتبط با فوتبال نیز به نمایش میگذاشتند.
بر اساس برنامهریزی فدراسیون فوتبال داورانی که موفق به کسب نمره قبولی در این آزمون شوند، به عنوان گام بعدی به آکادمی داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی خواهند شد تا در دورههای بینالمللی شرکت کرده و سطح دانش و مهارت خود را بیش از پیش ارتقا دهند.
نظر شما