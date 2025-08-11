به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرحله انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال دختران آسیا با حضور ۲۷ تیم در ۸ گروه برگزار میشود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. مسابقات از ۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۵ مهر) به میزبانی عربستان برگزار میشود.
از هر گروه فقط یک تیم مجوز حضور در مسابقات جام ملتهای زیر ۱۷ سال دختران آسیا ۲۰۲۶ چین به دست خواهد آورد. این رقابتها با حضور ۱۲ تیم کره شمالی، کره جنوبی، چین (میزبان) و ۸ تیم برتر گروه از ۳۰ آپریل تا ۱۷ می ۲۰۲۶ (۱۰ تا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) به میزبانی چین برگزار میشود.
برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان به شرح زیر است:
* دوشنبه ۲۱ مهر
ایران – عربستان
* چهارشنبه ۲۳ مهر
کویت – ایران
* جمعه ۲۵ مهر
ایران – لبنان
نظر شما