۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

حضور رئیس پلیس تهران در راهپیمایی جاماندگان اربعین

سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس تهران، در راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران حضور پیدا کرد.

