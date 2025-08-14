دریافت 7 MB کد خبر 6560062 https://mehrnews.com/x38MdQ ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸ کد خبر 6560062 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸ حضور رئیس پلیس تهران در راهپیمایی جاماندگان اربعین سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس تهران، در راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران حضور پیدا کرد. کپی شد مطالب مرتبط شور «دلدادگان حسینی» در قبله تهران؛اینجا میعادگاه عاشقان است قدم هایی که جاماند؛وقتی تهرانی ها عاشقانه در مسیر دلدادگی گام برداشتند محدودیتهای ترافیکی در خیابانهای منتهی به مراسم جاماندگان اربعین پلی از تهران تا بینالحرمین کربلا؛ موکبهایی به نام شهدای اقتدار ایران دلها به کربلا می رود و قدمهایی که جاماند؛ روایت جاماندگان برچسبها راهپیمایی جاماندگان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی اربعین 1404 عباسعلی محمدیان رئیس پلیس تهران بزرگ اربعین حسینی
