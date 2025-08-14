شور «دلدادگان حسینی» در قبله تهران؛اینجا میعادگاه عاشقان است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ امیرماهان محمدی یکتا: مراسم دلدادگان حسینی، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای مذهبی ایران، بار دیگر با حضور گسترده مردم در تهران و به‌ویژه در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری، با شکوهی کم‌نظیر در برگزاری است.

این مراسم، که برای افرادی که امکان حضور در راهپیمایی اربعین کربلا را نداشته‌اند طراحی شده، فرصتی برای ابراز ارادت به امام حسین (ع) و تقویت همبستگی اجتماعی و مذهبی فراهم کرد.

مسیر اصلی این راهپیمایی، از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، که به «قبله تهران» شهرت دارد، با حضور صدها هزار نفر از زائران و عزاداران همراه است.

حجت‌الاسلام منصور باقربیک تبریزی، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، این مراسم را یکی از مظاهر اقتدار جامعه شیعه توصیف کرد و به خبرنگار مهر گفت: کسانی که به هر دلیل نتوانسته‌اند در راهپیمایی اربعین کربلا شرکت کنند، می‌توانند از فیض این رزمایش معنوی در تهران بهره‌مند شوند.

وی افزود: مراسم امسال با گرامیداشت شهدای اقتدار ایران اسلامی و با شکوهی بیشتر برگزار می‌شود و مراسم از اذان صبح با اقامه نماز جماعت و قرائت زیارت اربعین در میدان امام حسین (ع) آغاز شده و زائران در مسیری ۱۴ کیلومتری، با عبور از میدان شهدا، میدان شوش و سه‌راه ورامین، به سمت حرم در حرکت هستند.

بیش از دو هزار موکب و غرفه در طول مسیر راهپیمایی برپا شده است، که به نام شهدا مزین هستند، این موکب‌ها خدمات متنوعی از جمله توزیع غذا، آب، و اقلام بهداشتی ارائه می‌دهند و برنامه‌های فرهنگی مانند نوحه‌خوانی و شبیه‌سازی راهپیمایی اربعین کربلا را اجرا می‌کنند.

جمعیت قابل توجهی از مردم هم اکنون در مسیر هستند، تا به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برسند، خیلی‌ها جاماندند و نتوانستند، روز اربعین حسینی در نجف اشرف و کربلای معلی باشند، اما مردم تهران مانند همیشه پای کار و در میدان هستند و همه اقشار حضور پرشوری در مراسم دلدادگان حسینی دارند.

