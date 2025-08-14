به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره راهپیمایی جاماندگان اربعین اظهارداشت: در حال حاضر محدودیتها در معابر و خیابانهای منتهی به خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شوش شرقی، خیابان فداییان اسلام، اطراف حرم عبدالعظیم حسنی (ع)، بزرگراهها و جاده ورامین و مناطق پیرامون اجرا شده است.
وی افزود: همچنین محدودیت توقف از ساعت ۲۴ شب گذشته در معابر اصلی اطراف میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شوش، خیابان فداییان اسلام، خیابان قم، حرم عبدالعظیم حسنی (ع) و جاده ورامین برقرار شد.
موسوی پور درباره محلهای مجاز برای پارک خودروهای شخصی بیان داشت: بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه شهید کریمی، بزرگراه شهید آوینی، خیابانهای دماوند، پیروزی، مجاهدین، محلاتی، خراسان، خاوران و سایر معابر موازی با امکان پارک اریب محلهای مجاز برای پارک خودروهای شخصی است.
وی درباره مسیرهای تاکسیرانی ویژه مراسم جاماندگان اربعین گفت: ۸ مسیر مشخص با تعداد خودروهای اعلامشده از مبادی مختلف به مقصد ایستگاههای مترو و راهآهن شهرری جهت رفاه حال شرکتکنندگان در مراسم در نظر گرفته شده که در حال حاضر مشغول فعالیت است.
