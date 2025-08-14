به گزارش خبرنگار مهر، حسینیه گلزار شهدای خرم‌آباد به همت هیئت مساکین الزهرا سلام الله علیها میزبان مراسم پرشور اربعین حسینی خواهد بود. آئین‌های معنوی این محل که هر ساله با استقبال عزاداران اهل بیت (ع) همراه است، امسال نیز با برنامه‌های ویژه‌ای برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام قدرتی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان به عنوان سخنران این مراسم، به تبیین ابعاد مختلف قیام عاشورا و فلسفه اربعین حسینی خواهد پرداخت.

کربلایی مجید کیانی مداح این مراسم خواهد بود.

این مراسم روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۲۱ در حسینیه گلزار شهدای خرم‌آباد آغاز خواهد شد.

دست‌اندرکاران از عموم مردم دعوت کرده‌اند تا در این آئین معنوی شرکت کنند.

حجت‌الاسلام قدرتی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به نقش اربعین در زنده نگه داشتن یاد واقعه کربلا، تأکید کرد: اربعین تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه جنبشی جهانی برای احیای ارزشهای حسینی و مقابله با ظلم و استکبار است.

وی همچنین به اهمیت پیاده‌روی اربعین اشاره کرد و افزود: این حرکت عظیم، نشان‌دهنده اتحاد و همبستگی امت اسلامی در پیروی از سیره امام حسین (ع) است.

حسینیه گلزار شهدای خرم‌آباد طی ایام محرم امسال با فضای معنوی، میزبان عزاداری هزاران نفر از شیفتگان مکتب عاشورا بود.