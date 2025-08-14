به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرمآباد مراسم شبانه عزاداری دهه آخر صفر برگزار میشود. این آئینهای معنوی هر شب ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شده و با برنامههای متنوعی همراه است.
سخنرانان مراسم
مراسم عزاداری دهه آخر صفر با سخنرانی دو تن از روحانیون برجسته استان لرستان همراه خواهد بود.
حجتالاسلام شمسیفر و حجتالاسلام مرادی هر شب به ایراد سخنرانی میپردازند و به تبیین مفاهیم عاشورایی و سیره اهل بیت (ع) خواهند پرداخت. این روحانیون در طول مراسم، پیامهای تربیتی و اخلاقی را برای حاضران تشریح میکنند.
مداحان اهل بیت (ع)
برنامههای عزاداری هر شب با مداحی گروهی از ذاکران نامآشنای استان لرستان همراه است.
در این مراسم، حاج علی جهانآرا، حاج سید ایرج موسوی، کربلایی سعید یغمایی، حاج بهروز میر، حاج حسین سهرابی، کربلایی رضا موسیوند و کربلایی میثم میراحمدی به ذکر مصیبت و نوحهخوانی میپردازند.
محل و زمان برگزاری
مراسم عزاداری دهه آخر صفر در منزل ارزانیپور واقع در خیابان علوی، کوچه صاحبالزمان (عج)، پلاک ۵۳ شهر خرمآباد برگزار میشود.
این آئینهای معنوی از پنجشنبه ۲۳ مردادماه آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
برنامههای مراسم هر شب رأس ساعت ۲۰:۳۰ آغاز میشود و علاقهمندان میتوانند در این زمانها در محل مراسم حضور یابند.
این مراسم که به نیابت از شهدای طریق القدس برگزار میشود، فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی و تجدید میثاق با آرمانهای امام حسین (ع) است.
نظر شما