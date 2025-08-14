به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با نقل فرازهایی از بیانیه مطبوعاتی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل بهمناسبت هشتادمین سالگرد بمباران اتمی دو شهر هیروشیما و ناگاساکی در ژاپن توسط آمریکا نوشت: حملات اتمی آمریکا که موجب کشتار ۱۵۰ هزار نفر در هیروشیما و ۸۰ هزار نفر در ناگاساکی شد، یک عملیات جنگی منفرد نبود، بلکه بخشی از یک کارزار نظاممند برای غیرانسانسازی و نابودی غیرنظامیان ژاپنی در طول جنگ جهانی دوم بود. این اقدام شامل تبلیغات نژادپرستانهای بود که ژاپنیها را بهعنوان موجوداتی پست و پایینتر از انسان به تصویر میکشید، […]. هشت دهه بعد، ایالات متحده هنوز بهطور رسمی عذرخواهی نکرده و مسئولیت پیامدهای فاجعهبار و جنایت عظیم استفاده از سلاحهای هستهای علیه جمعیت غیرنظامی ژاپن را نپذیرفته است.
ما نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم الگوهای مشابه غیرانسانسازی ابراز میکنیم. ما شاهد لفاظیهای مشابه در جنگهای کنونی هستیم، بهویژه در فلسطین که غیرنظامیان «حیوانات انسانی» نامیده شده و نسلکشی میشوند؛ کشتار وسیع انسانها و نقضهای گستره حقوق بشر، شباهتهای دردناکی با بمباران اتمی ژاپن دارد.
مردمانی که قبلاً تحت استعمار بوده و امروز از لحاظ نژادی حاشیهنشین شدهاند، مانند ساکنان بومی جزایر مارشال که زمانی بهعنوان سرزمینهای تحت قیومت سازمان ملل توسط آمریکا اداره میشد، تا به امروز از تبعات شدید ناشی از آزمایشهای اتمی آمریکا بر بهداشت و محیط زیست خود رنج میبرند. آزمایشهای هستهای ایالات متحده رنج میبرند.
ما خواستار اقدام فوری برای خلع سلاح هستهای، بهرسمیت شناختن رسمی جنایات تاریخی مانند بمباران اتمی ژاپن، و پایان دادن به لفاظیهایی هستیم که جمعیتهای انسانی را برچسبهای غیرانسانی میزنند و زمینهساز فجایع جمعی علیه جمعیتهای غیرنظامی در سراسر جهان میشود.
