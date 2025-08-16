جنگ ۱۲ روزه و بیداری دیپلماتیک؛ اجماع جهانی علیه اشغالگری

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۲۳ خرداد، منطقه خاورمیانه شاهد یکی از مهمترین و حساسترین تحولات در سالهای اخیر بود. حملهای هماهنگ از سوی رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا. تجاوز رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۱۲ روزه علیه ایران بیش از آنکه صرفاً یک درگیری نظامی کوتاه باشد، صحنهای برای آشکارسازی خطوط اصلی تقابل در سیاست بینالملل بود. این رویداد بار دیگر نشان داد که چه کشورهایی در کنار اسرائیل ایستادهاند و کدام بازیگران به حمایت از حق دفاع ایران برخاستهاند.
جبهه حامیان اسرائیل
ایالات متحده آمریکا به عنوان مهمترین حامی رژیم صهیونیستی، در این جنگ حمایت سیاسی و نظامی تمامعیار خود را به نمایش گذاشت. این حمایت شامل ارسال تجهیزات نظامی، پوشش سیاسی در مجامع بینالمللی و تلاش برای مشروعسازی اقدامات نظامی تلآویو بود. کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند، کانادا و چک عمدتاً در قالب بیانیههای حمایت از حق دفاع اسرائیل، به همراهی سیاسی با آمریکا پرداختند.
جبهه مقاومت و مخالفان اسرائیل
دولت یمن تحت حمایت انصارالله، لبنان، اندونزی، عربستان سعودی، حماس، حزب حاکم ترکیه، کویت، مصر، چین، پاکستان، روسیه، مالزی، اندونزی، بنگلادش، ونزوئلا، سودان، کلمبیا، بولیوی، برزیل، کوبا، شیلی، اردن، امارات، کویت، عمان، قطر، عراق، تونس، الجزایر، جیبوتی و موریتانی این حمله را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بینالمللی و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خواندند.
دبیرکل سازمان ملل نیز با ابراز نگرانی از تشدید نظامی، خواستار خویشتنداری طرفین شد.
برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیز با صدور بیانیههای محکومیت، حمایت خود را اعلام کردند.
محکومیت تجاوز اسرائیل در نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی
سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نشست اضطراری روز دوشنبه ۲۷ خرداد در ژنو، با محکومکردن حمله رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، خواستار واکنش قاطع جامعه جهانی به این اقدام تجاوزکارانه شدند.
سفرای کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، قطر، اردن، مصر، پاکستان، مالزی، اندونزی، بنگلادش، الجزایر، عربستان سعودی، کویت، سودان، جیبوتی و امارات با صدور بیانیهها و سخنرانیهایی جداگانه، حمله رژیم اسرائیل به خاک ایران و هدفقراردادن تأسیسات هستهای را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بینالملل و تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه دانستند. آنان ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، خواستار واکنش فوری جامعه جهانی و حمایت از ایران در برابر این تجاوز شدند.
محکومیت تجاوز به ایران در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی
نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی روزهای ۳۱ خرداد و ۱ تیرماه در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و طی قطعنامهای تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد. در این قطعنامه، حملات نظامی اسرائیل به زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات هستهای ایران که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستند، نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور ملل متحد دانسته شده است.
سازمان همکاری اسلامی بر حق ایران در دفاع مشروع تأکید کرده، خواستار توقف فوری تجاوزات، پاسخگویی رژیم اسرائیل، و اقدام فوری شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور شده است. همچنین از اسرائیل خواسته شده به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای بپیوندد و فعالیتهای هستهای خود را تحت نظارت آژانس قرار دهد.
این قطعنامه بر حمایت کامل سازمان همکاری اسلامی از ایران، تشکیل گروه تماس برای کاهش تنشها، و گسترش اطلاعرسانی برای محکومیت تجاوزات تأکید دارد و خواستار ثبت رسمی قطعنامه در سازمان ملل شده است.
جبههبندیهای بینالمللی
جبههبندی دوگانه در این جنگ، نشانگر تداوم شکاف عمیق در نظام بینالملل است. جبهه غربی-اسرائیلی بر پایه منافع استراتژیک، اقتصادی و سیاسی خود، تلاش دارد امنیت رژیم صهیونیستی را تضمین کند. در مقابل، جبهه مقاومت و همپیمانان آن با تکیه بر اصول عدالت، دفاع از مظلوم و حق تعیین سرنوشت، علیه این رویکرد میایستند.
فرصتهای پیش رو برای ایران
جنگ ۱۲ روزه فرصتی طلایی برای تهران فراهم کرد تا با بازخوانی سیاستهای خود، ضمن تقویت جبهه مقاومت، کشورهای بیشتری را در معادله مقابله با اسرائیل و آمریکا وارد کند. دیپلماسی فعال و چندجانبه، استفاده از ظرفیت رسانههای منطقهای و بینالمللی، حمایت مستمر از محور مقاومت و جلب حمایت افکار عمومی جهانی از جمله راهبردهای پیشنهادی است. همچنین، ورود هوشمندانه به نهادهای بینالمللی برای پیگیری حقوقی جنایات اسرائیل میتواند به مشروعیتبخشی بیشتر این جبهه کمک کند.
جنگ ۱۲ روزه تنها یک نزاع نظامی نبود، بلکه تقابلی ژئوپلیتیک با ابعاد حقوقی، سیاسی و اخلاقی بود. ایران با داشتن سابقه و ظرفیتهای متنوع، میتواند با هوشمندی و اتحاد، به محور مرکزی مقاومت در جهان تبدیل شود و صدای عدالتطلبان را در برابر صهیونیسم و سیاستهای سلطهطلبانه آمریکا به گوش جهانیان برساند.
