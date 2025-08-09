بقایی: استاد فرشچیان با آثارش روح ایرانی را به جهان شناساند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت درگذشت استاد فرشچیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با اندوه فراوان، درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر بزرگ ایران را تسلیت می‌گویم. او با هنر بی‌همتای خود، روح ایرانی و مفاهیم بلند عرفانی را به جهانیان شناساند و مرزهای جغرافیا را با زبان زیبایی و معنویت درنوردید. آثار ماندگارش، میراثی جاویدان برای فرهنگ و هنر ایران خواهد بود.

از خداوند متعال برای آن استاد فرهیخته رحمت و مغفرت و برای خانواده، شاگردان و دوستدارانش صبر و آرامش مسألت دارم. یاد و نامش در حافظه هنر ایران همواره زنده خواهد ماند.»