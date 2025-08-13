بقائی: ادعای اخیر نتانیاهو مصداق بارز نقض منشور ملل متحد است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی بامداد پنجشنبه با اشاره به قانون‌شکنی‌های مستمر و جنایات شنیع رژیم صهیونیستی، به‌ویژه ادامه اشغالگری و نسل‌کشی در سرزمین تاریخی فلسطین تصریح کرد: اعتراف نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه خود را حامل «مأموریتی تاریخی و روحانی» برای تحقق ایده اهریمنی از نیل تا فرات می‌داند نشانه آشکار نیتی فاشیستی در سیاستگذاران این رژیم برای تجاوز و تعرض علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهای منطقه و سیطره بر کشورهای اسلامی می‌باشد که باید قاطعانه از سوی دبیرکل سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و همه دولت‌ها به‌عنوان نقض فاحش اصول و اهداف منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین‌الملل محکوم شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به وضعیت بسیار فاجعه‌بار غزه در نتیجه کشتار جمعی فلسطینیان بی‌گناه و تحمیل گرسنگی و تشنگی بر مردم غزه، خواستار اتخاذ اقدامات جدی و فوری از سوی کشورهای اسلامی-عربی برای کمک‌رسانی به مردم غزه، حمایت از حق مقاومت در برابر اشغالگری و آپارتاید، توقف نسل‌کشی و مواخذه و مجازات جنایتکاران صهیونیست شد.