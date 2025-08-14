به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همزمان با هشتادمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناگاسکی، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل نگرانی شدید خود را از نسلکشی رژیم صهیونیستی در فلسطین ابراز داشته و آن را واجد مشابهتهای دردناک با حمله اتمی علیه ژاپن دانستند.
گزارشگران حقوق بشر هشدار دادهاند: «ارتکاب حملات نسلکشانه اسرائیل بهطور خاص موجب نگرانی است چراکه آن [رژیم] تنها دارنده سلاح هستهای در خاورمیانه است و با حملاتش علیه اغلب همسایگان، شامل حملات [اخیر] علیه تأسیسات هستهای در ایران، ثبات منطقهای را تهدید میکند…»
