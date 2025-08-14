  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

بقایی: نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین مشابه حمله اتمی به ژاپن است

بقایی: نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین مشابه حمله اتمی به ژاپن است

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین را مشابهت‌ با حمله اتمی علیه ژاپن دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همزمان با هشتادمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناگاسکی، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل نگرانی شدید خود را از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین ابراز داشته و آن را واجد مشابهت‌های دردناک با حمله اتمی علیه ژاپن دانستند.

گزارشگران حقوق بشر هشدار داده‌اند: «ارتکاب حملات نسل‌کشانه اسرائیل به‌طور خاص موجب نگرانی است چراکه آن [رژیم] تنها دارنده سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است و با حملاتش علیه اغلب همسایگان، شامل حملات [اخیر] علیه تأسیسات هسته‌ای در ایران، ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند…»

کد خبر 6560120
اكرم سادات حسيني شبستري

