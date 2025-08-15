دریافت 39 MB کد خبر 6560737 https://mehrnews.com/x38MwC ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷ کد خبر 6560737 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷ افزایش دمای هوا از اواسط هفته آینده در شهرهای شمالی سازمان هواشناسی اعلام کرد که از روز دوشنبه هفته آینده، افزایش دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد. کپی شد مطالب مرتبط پیشبینی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در جنوب و غرب تهران خوزستان در تب گرما؛ دمای ۵۱ درجه در رامشیر ثبت شد کاشان گرمترین نقطه اصفهان شد؛ تداوم وزش باد و گردوخاک برچسبها سازمان هواشناسی مرز مهران مرز تمرچین مرز باشماق استان البرز زنجان قزوین
نظر شما