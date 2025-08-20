  1. استانها
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۶

هوای زنجان خنک می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از کاهش دمای هوای استان از روز جمعه خبر داد و گفت: هوا تا پنجشنبه گرم است.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف و آفتابی است و بارشی تا پایان هفته نخواهیم داشت.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: به علت وزش باد شدید به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا تا روز پنجشنبه گرم می‌شود و به بیش از ۳۸ درجه سانتی گراد می‌رسد.

رحمان نیا با بیان اینکه هوای گرم تا پایان هفته مهمان زنجانی‌ها است، تاکید کرد: دمای هوای استان از روز جمعه کاهش یافته و از گرمی هوا کاسته می‌شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۷ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم‌تر شده است.

