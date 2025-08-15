به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و تحلیل الگوهای همدیدی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که در ساعات بعد از ظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.
براساس این گزارش و مطابق با هشدار سطح زرد شماره ۳۱ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، تا روز یکشنبه در برخی ساعات بهویژه عصر و شب، در نواحی جنوبی و غربی استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد که در برخی نقاط با خیزش گردوخاک محلی یا انتقال گردوخاک از استانهای مجاور همراه است، این شرایط میتواند کاهش موقت دید و کاهش کیفیت هوا را به دنبال داشته باشد.
در نیمه شمالی استان تهران نیز بهویژه در ارتفاعات و دامنهها، افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و احتمال وقوع رعد و برق دور از انتظار نیست.
اداره کل هواشناسی استان تهران توصیه کرده است با توجه به شرایط جوی پیشِ رو، تمهیدات لازم برای کاهش آثار مخاطرات احتمالی بهویژه در مناطق حساس و پرجمعیت اتخاذ شود.
نظر شما