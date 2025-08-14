خوزستان در تب گرما؛ دمای ۵۱ درجه در رامشیر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان بار دیگر در صدر جدول داغترین نقاط کشور قرار گرفت. بر اساس گزارش ایستگاههای هواشناسی امروز پنجشنبه، ۲۲ شهر و منطقه این استان دمایی بالاتر از ۴۶ درجه سانتیگراد را تجربه کردند که نشاندهنده استمرار موج گرمای شدید در منطقه است.
در صدر این فهرست، رامشیر با ثبت دمای ۵۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود. پس از آن، امیدیه با ۵۰.۶، آغاجاری با ۵۰.۵، رامهرمز و بهبهان هر دو با ۵۰.۴ درجه در رتبههای بعدی قرار گرفتند. همچنین شهرهای هویزه، هندیجان، شوش و بندرماهشهر نیز دمای ۵۰ درجه را ثبت کردند.
در میان شهرهای بزرگ، اهواز با دمای ۴۹.۳ درجه و آبادان با ۴۸.۹ درجه روزی داغ را پشت سر گذاشتند. کمترین دمای ثبتشده در میان مناطق مورد بررسی، مربوط به دزپارت با ۳۸.۸ درجه سانتیگراد بود که اختلاف قابل توجهی با سایر نقاط استان دارد.
ادامه این روند گرمای شدید میتواند تبعاتی جدی برای سلامت عمومی، مصرف انرژی و منابع آبی استان داشته باشد.
