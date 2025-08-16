مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای طی امروز در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه افزایش مییابد، اظهار کرد: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و فریدونشهر با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.
به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: طی چند روز آینده آسمان استان صاف، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش بینی میشود.
به گفته معتمدی، طی امروز و فردا شرایط وزش باد و گردوخاک، تند باد لحظهای و کاهش دید افقی در مناطق شمالی، شرقی و تا حدودی مرکز استان انتظار میرود.
