  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۴

هوای اصفهان گرم‌تر می‌شود

هوای اصفهان گرم‌تر می‌شود

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از روند افزایشی دما در استان از امروز شنبه ۲۵ مرداد خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای طی امروز در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و فریدونشهر با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: طی چند روز آینده آسمان استان صاف، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش بینی می‌شود.

به گفته معتمدی، طی امروز و فردا شرایط وزش باد و گردوخاک، تند باد لحظه‌ای و کاهش دید افقی در مناطق شمالی، شرقی و تا حدودی مرکز استان انتظار می‌رود.

کد خبر 6560986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها