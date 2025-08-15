به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمهدی خضری در خطبههای نماز جمعه امروز با اشاره به آیات قرآن کریم، مقاومت و ایستادگی حضرت ابراهیم (ع) را عامل تقدس مقام ابراهیم دانست و اظهار کرد: خداوند متعال به پاس مقاومت و پایداری حضرت ابراهیم (ع)، جای پای ایشان را به عنوان عبادتگاهی ارزشمند قرار داد. این مقام، نماد ایستادگی در مسیر توحید و دعوت مردم به سوی خدا و مسجد است.
حجتالاسلام خضری افزود: هر انسانی که برای اعتلای توحید و تقویت جایگاه مسجد تلاش کند، مقام و منزلت او در نگاه الهی ابراهیمی و ارزشمند خواهد شد. مسجد نیازمند استقامت و پایداری است و مهمترین آوردگاه این مقاومت، تربیت صحیح نسلهای آینده است.
مسجد؛ پناهگاه نسل جوان در جنگ رسانهای دشمن
امام جمعه موقت قزوین، مسجد را در شرایط کنونی و هجمه جنگ روانی و رسانهای دشمن، پناهگاهی نجاتبخش برای فرزندان این مرز و بوم توصیف کرد و عنوان کرد: امیدوارم امامان جماعت مساجد، با تدابیر هوشمندانه، زمینه را برای حضور فعال و پرشور جوانان در این پایگاههای معنوی فراهم آورند.
وی در ادامه با استناد به خطبه ۶ نهجالبلاغه، تشبیه بلیغ امیرالمؤمنین (ع) را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر امت و سران اسلام تنها به این فرمایش عمل کنند، قطعاً به موفقیت دست خواهند یافت؛ حضرت میفرمایند: مؤمنان مانند کفتار نیستند که در مواجهه با خطر، خود را به خواب بزنند.
صهیونیسم؛ کپیبردار اندیشه مهدویت و شکستخورده در میدان
حجتالاسلام خضری با افشاگری نسبت به طراحیهای دشمن، تأکید کرد: صهیونیستها بیش از ۳۰۰ سال است که مذهب شیعه را به دقت مطالعه کرده و حتی از اندیشه مهدویت کپیبرداری کردهاند. آنان نظریهای با عنوان بازگشت مسیح را جعل کردهاند و با وقاحت تمام، جمهوری اسلامی ایران را سرکرده شر معرفی میکنند.
امام جمعه موقت قزوین، با یادآوری اقتدار اخیر ایران، افزود: ایران در جنگ ۱۲ روزه از جایگاه طعمه به شکارچی تبدیل شد. انسانی که در میدان شکست میخورد، نیاز به قدرتنمایی کاذب پیدا میکند و کسی که در تلآویو متحمل شکست شده، اکنون از رؤیای پیروزی صهیونیست سخن میگوید.
هشدار نسبت به عادیسازی گناه و لزوم نظارت فرهنگی
حجتالاسلام خضری با هشدار جدی نسبت به تلاش دشمن برای عادیسازی گناه در جامعه، تأکید کرد: ما میراثدار دینی هستیم که از اهلبیت (ع) به ما رسیده و وظیفه داریم از آن محافظت کنیم. بیدینی، طلاق و فروپاشی خانواده، عاقبت حتمی راه شیطان است.
امام جمعه موقت قزوین در پایان، با انتقاد شدید از وضعیت فرهنگی و رواج بیحجابی در برخی نقاط شهر، اظهار نگرانی کرد: چرا باید در جوار کانون معنوی و فرهنگی مسجدالنبی (ص)، مرکزی برای کشف حجاب شکل بگیرد؟
وی خطاب به شهردار قزوین پرسید: آقای شهردار، آیا نمیتوانید مانند اصفهان، از طریق دوربینها تذکرات غیرمستقیم ارائه دهید؟ آیا دین و ارزشهای مردم مهمتر است یا ملاحظات درآمدزایی؟
حجتالاسلام خضری تأکید کرد: اگر قرار است از موضوع گردشگری صحبت شود، باید گردشگری ضابطهمند حاکم باشد، نه گردشگری بیحساب و کتاب. هر جوانی که فردا به واسطه فساد و بیبندوباری، ایمان خود را از دست بدهد، همه ما مسئول هستیم.
