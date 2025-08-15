حضور مردم در راهپیمایی اربعین نماد اقتدار فرهنگی وپیوند امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان با اشاره به جایگاه اربعین حسینی در فرهنگ اسلامی و اهمیت آن برای تقویت ارزش‌های دینی و انسانی اظهار داشت: اربعین فرصتی بی‌نظیر برای تفسیر و تبیین مفاهیم عمیق دینی و تاریخی است و به‌ویژه پیام قیام امام حسین (ع) و پیروزی جبهه حق را به جامعه جهانی منتقل می‌کند. این مراسم هر سال گسترده‌تر و جهانی‌تر برگزار می‌شود و نشان‌دهنده نقش مؤثر دین و فرهنگ در انسجام و قدرت امت اسلامی است.

وی افزود: این موفقیت بزرگ نه تنها محصول تلاش‌های مردمی بلکه نتیجه تدبیر الهی است. خداوند قادر است مکر و نقشه‌های دشمنان را در مسیر تحقق اهداف حق ناکام بگذارد؛ همان‌گونه که در داستان حضرت موسی و فرعون مشاهده می‌کنیم. هرچند دشمنان در ظاهر پیچیده‌ترین نقشه‌ها را می‌ریزند، اما تدبیر الهی همواره برتری دارد و برنامه‌های آنان هرگز به نتیجه نمی‌رسد.

امام جمعه زنجان تصریح کرد: امکانات و تدابیر الهی در مقابل مکر دشمنان قرار دارد و هیچگاه نقشه‌های آنان موفق نخواهد شد؛ چرا که خداوند خیر الماکرین است. پیروزی نهایی با جبهه حق است و حتی اگر دشمنان در ظاهر موفق به نظر برسند، در نهایت اراده الهی جریان دارد. نمونه‌هایی از پیامبران، مانند حضرت یوسف و دیگر داستان‌های قرآنی، نشان می‌دهد که خداوند حتی در سخت‌ترین شرایط تدبیر دارد و راه نجات را فراهم می‌کند.

پیروزی جبهه حق با تدابیر الهی و همراهی ملت‌ها هر روز پررنگ‌تر می‌شود

وی با گرامیداشت اربعین سید و سالار شهیدان، اظهار داشت: این رخداد عظیم جهانی، تقویت روحیه دلدادگی، اتحاد و مقاومت امت اسلام را در پی دارد. دشمنان اسلام همواره تلاش کرده‌اند وحدت امت اسلامی را تضعیف کنند، اما پیروزی جبهه حق با تدابیر الهی و همراهی ملت‌ها هر روز پررنگ‌تر می‌شود.

امام جمعه زنجان ادامه داد: امروز با تلاش و همکاری ملت و دولت عراق، امنیت و سلامت زائران به خوبی تأمین می‌شود. این در حالی است که در گذشته، فراهم کردن چنین امکاناتی و حفظ امنیت مسیر بسیار دشوار بود. شایسته است از فداکاری‌های مردم عراق و تلاش‌های مسئولان و هیئت های مختلف که در خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر، به‌ویژه ایرانی‌ها، نقش‌آفرینی می‌کنند، قدردانی شود.

وی نقش مردم زنجان، هیئت ها و رسانه‌ها را در این مراسم مهم دانست و گفت: عشق و حضور مردم زنجان، تلاش هیئت ها و فعالیت رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و خدمت‌رسانی، سهم بزرگی در موفقیت و شکوه مراسم اربعین دارد و این امر نشان‌دهنده پیوند عمیق میان فرهنگ دینی و تعهد اجتماعی است.

حسینی افزود: توافقات اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید، پیامدهایی دارد که نیازمند دیپلماسی هوشمندانه و مدیریت دقیق است. هرگونه اقدام ناپایدار می‌تواند ثبات داخلی، امنیت اقتصادی و منافع ملی کشور را تهدید کند. در این شرایط، همت و هوشیاری مسئولان و ملت در کنار رعایت تدابیر امنیتی اهمیت مضاعف دارد.

بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و همراهی همگانی برای حفظ دستاوردهای ملی هستیم

امام جمعه زنجان به مناسبت‌های ملی و تاریخی اشاره و بر لزوم حفظ وحدت و هوشیاری جامعه در مقابل چالش‌ها تأکید کرد و گفت: سالروز کودتای ۲۸ مرداد و روز آزادگان فرصت‌هایی برای یادآوری ایثارگری‌ها و مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدها و زورگویی‌ها است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و همراهی همگانی برای حفظ دستاوردهای ملی هستیم.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان امیدواری نسبت به آینده، اظهار داشت: در سایه درایت، تدبیر و تلاش مستمر مسؤولان و مردم، منافع ملی حفظ و تقویت خواهد شد و مسیر توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور با قوت ادامه می‌یابد.