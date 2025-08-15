به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم نورمفیدی، امام جمعه گرگان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تمرکز بر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز جنوبی، به شدت ورود آمریکا به این بحران را محکوم کرد و آن را مغایر با منافع ملی ایران و مردم منطقه دانست.



وی با اشاره به اینکه ایران مخالف حضور آمریکا در قفقاز جنوبی است، گفت: «هر کجا آمریکایی‌ها وارد شده‌اند، به جای صلح و توسعه، بحران، فساد، بی‌ثباتی و ویرانی به جای گذاشته‌اند. نمونه عینی آن افغانستان است که بعد از ۲۰ سال حضور، نه تنها کمکی به مردم نکردند بلکه با خفت و خواری از آنجا عقب‌نشینی کردند و کشوری ویران شده باقی گذاشتند.



امام جمعه گرگان همچنین نسبت به برخی طرح‌های صلحی که با حمایت یا میانجی‌گری آمریکا در منطقه دنبال می‌شود هشدار داد و افزود: این طرح‌ها نه تنها صلح‌آفرین نیستند، بلکه در بلندمدت به ضرر ملت‌های منطقه و به‌خصوص ایران خواهند بود.



نورمفیدی تأکید کرد: صلح در قفقاز جنوبی باید توسط کشورهای منطقه از جمله ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به صورت مستقل و بدون دخالت قدرت‌های بیگانه تحقق یابد.

به گفته وی، این کشورها می‌توانند بدون مداخله خارجی، مسائل منطقه را حل کنند و اجازه ندهند منطقه تبدیل به صحنه بازی قدرت‌های جهانی شود.



امام جمعه گرگان در بخش دیگری از خطبه‌ها به مشکلات ناشی از ناترازی برق در کشور اشاره کرد و گفت: مردم ما نجیب و صبور هستند و کمبود برق را تحمل می‌کنند، اما نباید اجازه دهیم این کمبود به وسایل برقی مثل یخچال، پنکه و کولر آسیب بزند؛ زیرا این خسارت‌ها قابل جبران نیست و باعث نارضایتی خواهد شد.



نورمفیدی افزود: مشکل ناترازی برق، ریشه‌ای طولانی‌مدت دارد و به ضعف در توسعه زیرساخت‌ها در دو تا سه دهه گذشته بازمی‌گردد، اما دولت، مجلس و نهادهای مرتبط باید با تمام توان برای جبران آن برنامه‌ریزی کنند تا مردم متحمل خسارت نشوند.



امام جمعه گرگان به اهمیت راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام از حضور گسترده مردم در این آئین معنوی نگران‌اند و تلاش می‌کنند آن را کم‌ارزش جلوه دهند.



وی اظهار کرد: هزینه‌های این سفر کاملاً مردمی است و مردم با دل و جان موکب برپا می‌کنند و پذیرایی می‌کنند. اگر دولت نیز برای تسهیل این سفر خدماتی ارائه می‌دهد، وظیفه خود را انجام می‌دهد، چرا که میلیون‌ها نفر در این حرکت عظیم شرکت می‌کنند و باید برای حمل و نقل، بازگشت و امنیت آنان برنامه‌ریزی شود.